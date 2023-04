Technology Holdings, eine weltweit tätige Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum, gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen als exklusiver Finanzberater von SUAZIO, einem führenden datenorientierten Beratungsunternehmen für Biowissenschaften und Medizintechnik, bei dessen strategischer Veräußerung an NAMSA, ein Portfoliounternehmen von Archimed mit Hauptsitz in den USA, tätig war.

SUAZIO wurde im Jahr 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Antwerpen (Belgien) und ist in wichtigen europäischen, nordamerikanischen und Asien-Pazifik-Märkten präsent. Das Unternehmen stellt höchst spezialisierte, datenorientierte Marktforschung, Erkenntnisse, Analysen und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Biowissenschaften und Medizintechnik bereit. SUAZIO hat ein forschungsbasiertes, lückenloses Ökosystem einander ergänzender Beratungsdienste und -methoden in fünf Bereichen entwickelt: Kundenerkenntnisse, Produktwerttreiber, Patientenweg, digitales Gesundheitswesen und Wirtschaftswertvorschlag.

Mit der Übernahme von SUAZIO vertieft NAMSA seine Forschungs- und Produktentwicklungsfähigkeiten und weitet seine globale Präsenz auf 20 Standorte in ganz Amerika, Asien und Europa aus. Dr. Christophe Berthoux, CEO von NAMSA, sagte dazu: "NAMSA freut sich sehr über die Ausdehnung seiner globalen strategischen Beratungsdienstleistungen durch die Aufnahme von SUAZIO. Kundenerkenntnisse und präzise Marktforschung untermauern den echten Wert der neuartigen Medizintechnik und Produktakzeptanz. Mit dem SUAZIO-Team wird NAMSA noch mehr Kunden erreichen und die Bereitstellung seiner lückenlosen Entwicklungsdienstleistungen für die globale Medizintechnikbranche weiter verstärken."

Christophe Van der Linden, CEO von SUAZIO, stimmte zu: "Angesichts unserer gleichartigen Werte und Kompetenzen bei der Bereitstellung von Erkenntnissen für die Beschleunigung von Innovation in der Medizintechnik sind unsere Dienstleistungen gut aufeinander abgestimmt, um Kunden in der ganzen Welt wirklich lückenlose Entwicklungs- und Vermarktungslösungen zu liefern."

Hinsichtlich der Rolle von Technology Holdings ergänzte Christophe Van der Linden: "Die eindrucksvolle Erfolgsgeschichte von TH in den Bereichen biowissenschaftliche Beratung, Datenwissenschaften und digitale Transformation war in seinem gesamten Netz von Branchenkäufer- und Investorbeziehungen und seinem tiefgreifenden Verständnis des gesamten Umfeldes ersichtlich. Die harte Arbeit und das Engagement von TH für ein erfolgreiches Ergebnis führten dazu, dass unsere Erwartungen im Hinblick auf Bewertung und Eignung sogar noch übertroffen wurden."

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings, äußerte sich mit folgenden Worten: "Wir sind stolz darauf, SUAZIO bei dieser richtungweisenden Transaktion in den Biowissenschaften und der Medizintechnik beraten zu haben. Christophe Van der Linden und sein Team haben ein wirklich marktführendes, datenorientiertes strategisches Beratungsunternehmen aufgebaut. Diese Transaktion ist unser 16. Deal im Umfeld von Gesundheit und Biowissenschaften und verdeutlicht wiederum unsere Expertise als Branchenführer in diesem Bereich."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005995/de/

Contacts:

Kate Geary

Senior Marketing Manager

kate@technologyholdings.com