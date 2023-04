Auch wenn Covid-19 inzwischen an Schrecken verloren hat, forschen viele Biotech-Unternehmen weiter an vielversprechenden Behandlungsmöglichkeiten und streben im Erfolgsfall auch Zulassungen an. Die deutsche Biotech-Schmiede InflaRx hat es geschafft und am Dienstag einen enorm wichtigen Meilenstein verbuchen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...