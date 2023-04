Tagesausblick für 05.04.: Schielt über Märzhoch. Telekom und Maschinenbauer im Blickpunkt.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Gute Vorgaben aus den USA gaben dem DAX® am Vormittag etwas Rückenwind. Im weiteren Verlauf stützten die Erzeugerpreise aus der Eurozone. Mit 13,2 Prozent sind die Preise im Februar weniger stark gestiegen als im Vorfeld erwartet wurde. So schraubte sich der Index zeitweise über 15.700 Punkte. Am Nachmittag bröckelten die Tagesgewinne jedoch teilweise wieder ab. Morgen werden wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet, die den Märkten neuen Schwung geben könnten.

Die Anleihemärkte präsentierten sich recht entspannt. In Europa pendelten die Renditen 2- und 10jähriger Staatspapiere im Bereich ihres jeweiligen Schlussstands von gestern. In den USA tauchte die Rendite 2jähriger Papiere deutlich unter die 4%-Marke. Profiteuere dieser Entwicklung waren vor allem Gold und Silber. Der Goldpreis sprang über die 2.000 US-Dollarmarke und der Preis für eine Feinunze Silber zog um über drei Prozent auf knapp 24 US-Dollar nach oben. Das schwarze Gold legte nach dem gestrigen Kurssprung eine Pause ein. Das Märzhoch bleibt für die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil weiterhin in greifbarer Nähe.

Unternehmen im Fokus

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik kann sich nach dem Kurssturz von vergangener Woche im Bereich von EUR 42,70 stabilisieren. Evotec erreichte den höchsten Stand seit September 2022. Nordex hat einen Großauftrag über 106 MW aus Litauen erhalten. Rheinmetall markierte zu Handelsbeginn ein neues 52-Wochenhoch. Scout24 startete nach positiven Analystenkommentaren freundlich. BMW, die Kernmarke VW als auch die Premium-Tochter Audi konnten den Pkw-Absatz im ersten Quartal in den USA deutlich steigern. Für weitere Inspirationen lohnt sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Morgen werden unter anderem Auto1 Group, Barry Callebaut und Sodexo Geschäftszahlen veröffentlichen. Die Deutsche Telekom, EdF, Hewlett Packard und UBS laden jeweils zur Hauptversammlung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlichen Zahlen zum Auftragseingang. Damit rücken Titel aus dem Solactive Deutscher Maschinenbau Index in den Fokus.

Wichtige Termine

Rede von FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, vor der Money Marketeers of New York University Inc

Deutschland: Auftragseingang Industrie Februar, vorläufig

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe, Februar

Frankreich: Industrieproduktion, Februar

Deutschland: S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex März, detailliert

Eurozone: S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex März, detailliert

USA: ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA: Handelsbilanz, Februar

EZB: Veröffentlichung der monatlichen APP-Aktualisierung und der PEPP-Aktualisierung

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, März

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.680/15.800/16.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.000/15.080/15.190/15.300/15.480/15.560 Punkte

Der DAX® stieg nach einem schwachen Beginn über das Märzhoch von 15.685 Punkten. Allerdings gab der Index am Nachmittag einen Teil der Tagesgewinne ab und setzte zum Handelsschluss bei rund 15.600 Punkten auf. Damit bleibt der Index zunächst im kurzfristigen Seitwärtstrend stecken. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range von 15.560/15.680 Punkten an. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.800 Punkte. Sinkt der Index unter 15.560 Punkte droht ein Rücksetzer bis 15.480 Punkte. Im weiteren Verlauf findet der Index eine Reihe von Unterstützungsmarken. Möglicherweise können Wirtschaftsdaten in den nächsten Tagen den Index aus den Seitwärtstrend reißen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.12.2022 - 04.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.04.2016 - 04.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB53RV 175,49 10.250 18.000 15.09.2023 DAX® HC2ADX 271,490 11.500 29.500 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 17:30 Uhr

Faktor-Optionsscheine Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB9WK8 13,78 15 14.544,634007 15.063,877441 Open End DAX® HC4L2X 4,76 25 14.960,158389 15.271,329683 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 17:30 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3612 2,63 -15 16.619,694672 16.099,498229 Open End DAX® HC4J4X 2,01 -25 16.204,170289 15.893,050219 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

