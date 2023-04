Eine ambitionierte Prognose hat den Anlegern von SAP wieder Vertrauen in die Cloud-Transformation des DAX-Konzerns geschenk. In der Folge setzte die SAP-Aktie in den vergangenen Monaten ihren Aufwärtstrend fort und baute ihr Plus seit Jahresbeginn auf rund 20 Prozent aus. Und geht es nach Goldman Sachs, sind weitere 25 Prozent drin.Denn die Analysten der US-Investmentbank haben das Kursziel für SAP vor den am 21. April erwarteten Quartalszahlen von 135 auf 145 Euro angehoben. Das erste Quartal sollte ...

