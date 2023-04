Lübeck/Münster (ots) -OCC Assekuradeur, führender Anbieter von Versicherungen für klassische Liebhaberfahrzeuge und der renommierte Lackhersteller BASF Glasurit haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Ziel der Kooperation ist der Erhalt von automobilem Kulturgut.Die Kunden von OCC und BASF Glasurit werden künftig vom fachlichen Austausch und der jeweiligen Expertise der Partner profitieren: Schadenfälle und Restaurierungsbedarfe können so besser erfasst und eingeschätzt werden, außerdem erfolgt die Betreuung durch ein Netzwerk von auf "Classic Car" spezialisierten Lackierbetrieben.Till Waitzinger, Chief Representation Officer bei OCC: "Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit BASF Glasurit. Die beiden Unternehmen passen hervorragend zusammen und es ergeben sich für die Kunden beider Häuser echte Qualitätsvorteile. Der tiefe fachliche Austausch steigert Kompetenzen bei OCC und sorgt für qualitativ hochwertige Reparatur- und Restaurierungsergebnisse in den Werkstattbetrieben. So profitiert am Ende der Liebhaber klassischer Fahrzeuge auf vielfältige Weise von dieser Partnerschaft."Jürgen Book, Leiter Classic Cars BASF: "Spezialisten werden im Klassikbereich in allen Gewerken gesucht. Die Partnerschaft mit OCC ist für Glasurit Ansporn, unser Netzwerk von Lackierbetrieben, die auf "Classic" spezialisiert sind, weiter auszubauen. Als globaler Partner des Oldtimerweltverbandes FIVA kennen wir die unterschiedlichen Ansprüche der Besitzer von Liebhaberfahrzeugen sehr gut. Zwischen klavierartigen Oberflächen "Besser als alt" und Konservierung des Ist-Zustandes liegt die Bandbreite. Ein Feld hoher Diversität. Unser Anspruch ist immer, für alle Situationen eine unsichtbare Reparatur zu ermöglichen. Wir freuen uns, mit OCC einen Partner gewonnen zu haben, der die Leidenschaft für den Werterhalt historischer Fahrzeuge teilt."Unter der Marke Glasurit vermarktet die BASF ein umfassendes Sortiment an Lacksystemen für die Fahrzeugreparaturlackierung. Neben vielen Produkt- und Prozesslösungen, speziellen Seminaren für Reparaturbetriebe und der vielleicht umfangreichsten Farbtondatenbank der Welt, entwickelte Glasurit ein Netzwerk an Fachbetrieben, die hohe Qualitätsstandards erfüllen müssen und somit den Grundstein für eine fach- und sachgerechte Reparatur legen.Weitere Informationen unter: http://www.basf-coatings.deÜber OCC:OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist führender Anbieter im Segment der Spezialversicherungen für automobile Liebhaberfahrzeuge (Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen) in der kompletten DACH-Region. Die innovativen, digitalen Versicherungslösungen und Services von OCC wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Basel mehr als 120 Mitarbeiter.Pressekontakt:Pressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationDorian RätzkeWielandstraße 14 b - c23558 LübeckTel: 0451 - 871 - 84 - 224presse@occ.euwww.occ.euOriginal-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140927/5480105