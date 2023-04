Der amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologien, Plug Power, hat im ersten Quartal 2023 eine Rekordmenge an PEM-Elektrolyse-Stacks produziert. Mit diesem Erfolg ist Plug Power auf Kurs, um ihr Ziel von 100 Megawatt pro Monat in Q2 2023 zu erreichen. Aber was genau sind PEM-Elektrolyse-Stacks und warum sind sie so wichtig für die Wasserstoff-Industrie? PEM-Elektrolyse-Stacks: Die Grundlage für Wasserstoff-Produktion PEM-Elektrolyse-Stacks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...