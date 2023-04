Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Verantwortungsvoller Investor: Die Vaudoise-Gruppe gründet eine Immobilien-Anlagestiftung



05.04.2023 / 10:00 CET/CEST





Lausanne, 5. April 2023 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen gründet eine Anlagestiftung, deren Ziel die kollektive Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern ist. Die Anlagestiftung hat im März in ihrer Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» erfolgreich die erste Kapitalaufnahme in Höhe von CHF 130 Mio. durchgeführt. Diese Anlagegruppe investiert hauptsächlich direkt in Wohngebäude, aber auch in Geschäftsliegenschaften in der Schweiz. Die Stiftung stützt sich auf die Erfahrung und die Kompetenzen der Vaudoise-Gruppe bei verantwortungsbewussten und nachhaltigen Immobilienanlagen und stellt diese den Pensionskassen zur Verfügung. Die Vaudoise-Gruppe hat im Februar 2023 eine Anlagestiftung zur Kollektivanlage und -verwaltung von Vorsorgefonds gegründet. Solche Vehikel haben gegenüber börsenkotierten Fonds den Vorteil, dass sie nicht von der Volatilität der Finanzmärkte abhängen. Die Anlagestiftung hat im März erfolgreich mit der Pensionskasse der Vaudoise ihre erste Kapitalaufnahme in Höhe von CHF 130 Millionen getätigt und ein Immobilienportfolio in der West- und der Deutschschweiz erworben. Die Anlagestiftung strebt in den nächsten fünf Jahren ein verwaltetes Volumen von über CHF 500 Millionen an. Sie beabsichtigt, mit Pensionskassen zusammenzuarbeiten, die ihre Werte teilen.



Möglichkeit für Pensionskassen, in den Immobilienbereich zu investieren

Die Anlagestiftung wendet bei ihren Investitionsentscheiden und beim Portfoliomanagement einen systematischen Nachhaltigkeitsansatz an. Sie stützt sich auf die Erfahrungen und Kompetenzen der Vaudoise-Gruppe, um Nachhaltigkeit und finanzielle Performance miteinander in Einklang zu bringen.



Präsident des Stiftungsrats ist Christoph Borgmann, CFO der Vaudoise-Gruppe. Zwei unabhängige Experten, Hervé Froidevaux und Alain Deschenaux, sind Mitglieder. Die Stiftung wird von Mikaël Genty und Dejan Dukov gemeinsam geleitet und verwaltet.



«Wir begrüssen den erfolgreichen Start unserer Anlagestiftung trotz des schwierigen Umfelds. Mit unserer DNA als langfristiger institutioneller Anleger und unserer Erfahrung in der Verwaltung für Dritte wollen wir eine Lösung für Pensionskassen bieten, in den Schweizer Immobilienmarkt zu investieren. Dazu stellen wir unsere beiden Kompetenzzentren in Lausanne und Bern zur Verfügung. Sie decken alle Phasen der Immobilien-Wertschöpfung ab, von der Entwicklung bis zur nachhaltigen Portfolio-Verwaltung», so Christoph Borgmann.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch .



Website der Stiftung: www.vaudoisefp.ch Foto des Stiftungsrats und der Geschäftsleitung (von links nach rechts: Mikaël Genty, Dejan Dukov, Christoph Borgmann, Alain Deschenaux und Hervé Froidevaux). Kontakt für Medienschaffende:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Mikaël Genty, Co-Direktor, 021 618 87 56, mgenty@vaudoisefp.ch



Dejan Dukov, Co-Direktor, 031 818 55 50, ddukov@vaudoisefp.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt gegen 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2023 verteilt sie so CHF 43 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



Ende der Medienmitteilungen