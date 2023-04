ROM (dpa-AFX) - Die Amerikanerin Cindy McCain ist neue Chefin des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen. Die Witwe des langjährigen US-Senators und Präsidentschaftskandidaten John McCain trat am Mittwoch ihre Arbeit in der in Rom ansässigen Organisation an. Sie forderte die Weltgemeinschaft angesichts einer "beispiellosen Ernährungskrise" zu mehr Engagement und finanzieller Hilfe auf.

"Der Hunger nimmt zu, die Ressourcen werden gefährlich knapp und die Rationen werden gekürzt, wenn uns das Geld fehlt, um jenen Essen zu geben, die es am meisten brauchen", sagte die 68-Jährige, die auf dem Chefposten des WFP auf ihren Landsmann David Beasley folgt.

McCain kündigte an: "Meine Prioritäten sind klar: Wir müssen unsere Mittel aufstocken, unsere Effizienz verbessern und Partnerschaften und Innovationen ausbauen, um den Bedürftigsten moderne Lösungen zu bieten."

Das Welternährungsprogramm versorgte im Jahr 2022 nach eigenen Angaben mehr als 158 Millionen Menschen auf der Welt mit Lebensmitteln, Geld oder Essensgutscheinen. Die UN-Organisation hatte dafür 14 Milliarden US-Dollar (etwa 12,8 Milliarden Euro) zur Verfügung. Im Jahr 2020 erhielt das WFP den Friedensnobelpreis.

McCain war zuletzt US-Botschafterin an den drei UN-Behörden in Rom, also der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und dem Welternährungsprogramm (WFP)./msw/DP/jha