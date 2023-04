EQS-News: EQUITS GmbH: (05.04.2023) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Nach erfolgreichem FY 22 auch in FY 23 auf Wachstumskurs - Dividendenerhöhung

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Research Update

EQUITS GmbH: (05.04.2023) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Nach erfolgreichem FY 22 auch in FY 23 auf Wachstumskurs - Dividendenerhöhung



05.04.2023 / 10:14 CET/CEST

Nach erfolgreichem FY 22 auch in FY 23 auf Wachstumskurs - Dividendenerhöhung Die Kennzahlen des FY 22 zeigten einen ausgesprochen positiven Geschäftsgang zum Jahresschluss und übertreffen unsere Erwartung. Der Spezialmaschinenbauer hatte mit einem beindruckenden Schlussspurt - trotz bekannter Störeinflüsse - ein Rekord-Quartal und ein -Jahresergebnis FY 22 abgeliefert und damit die angehobene 22er Guidance getroffen. Das FY 22-EPS erreichte € 0,60 (Vj.: € 0,29) - mit einem Q4/22-EPS-Beitrag von € 0,48 (Vj.: € 0,16). Die Dividende soll - entsprechend der gültigen Ausschüttungspolitik - von € 0,20 auf € 0,30/Aktie steigen. Nicht der befürchtete Trendabbruch, sondern - im Gegenteil -eine Verbesserung des Geschäftsverlaufs prägte also das Bild beim Spezialmaschinenbauer aus Hannover. Die Kundennachfrage scheint ungebrochen, zumal in wichtigen Abnehmergruppen (Automobile) das Investitionsklima grundsätzlich intakt ist und mit dem Aufbau einer Batterie-Produktionsinfrastruktur in Europa das nächste Wachstumsfeld entsteht. Für 2023 rechnen die meisten Volkswirte in der EU nicht mehr mit einer Rezession; unklar scheinen die kurzfristigen Aussichten allerdings in den USA und VR China. Die Geopolitik bleibt - genauso wie die Inflation - ein übergeordneter Belastungsfaktor. In diesem Zusammenhang ist der sehr komfortable Orderbestand eindeutig ein Pluspunkt. Offensichtlich bietet Viscom ein ausgesprochen attraktives Produktportfolio an, dass auch für eine gewisse Krisenresilienz steht. Die am 28.03.23 erstveröffentlichte 23er Guidance ist aufgrund noch vorhandener Lieferketten-Hemmnisse und geopolitischer Spannungen vorsichtiger formuliert, was insbesondere für den Korridor der EBIT-Marge (+5 % bis +10 % = € 5,5 - € 12,0 Mio.) gilt. Die Spanne des angestrebten Jahresumsatzes sieht ein Zuwachs von bis zu 14 % YoY vor (€ 110 - € 120 Mio. (Ordereingang: € 110 - € 120 Mio.)). Wir erwarten für FY 23 - auf Jahresbasis - Wachstum. Die EQUI.TS-Schätzungen werden angehoben.Bilanziell gesund verfolgt Viscom eine Wachstumsstrategie. Viscom wird flexibler, skalierungsfähiger. Nach den " C ustomer C are T eams" - "CCT" war die Exacom GmbH gegründet, in der Innovation und Support für das kräftig wachsende Geschäft rund um die Batterieinspektion im Automotive- als auch im Non-Automotive-Segment vorangebracht werden sollen. Vor diesem Hintergrund gesehen, ist die Bewertung u.E. günstig, der Zielkurs wird leicht angehoben und das Anlageurteil lautet unverändert Kaufen.



http://www.equits.com/research-reports



Kontakt:

Thomas J. Schießle



EQUI.TS GmbH

Am Schieferstein 3

60435 Frankfurt am Main

Germany



T: +49 (0) 69 95 45 43 60



www.equits.de



