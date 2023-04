München (ots) -Spitzenwerte von 3,65 Millionen Zuschauer:innen und 15,6 % Marktanteil am Dienstag um 18:50 UhrGestern ging mit der Folge "Der Feind in meinem Boot" die erste Staffel von "WaPo Elbe" erfolgreich zu Ende. Der jüngste Spross der WaPo-Familie im Vorabendprogramm des Ersten überzeugte das Publikum auf Anhieb, erreichte im Schnitt 2,96 Millionen. Zuschauer:innen und erzielte 13,1 Prozent Marktanteil.Acht Folgen lang löste das Team um Hauptkommissarin Maike Junghans (Carina Wiese) und ihren Kollegen Hauptkommissar Sami Fares (Adnan Maral) sowie die Kommissar:innen Jana Macourek (Barbara Prakopenka) und Moritz Kretschmär (Ferdi Özten) gemeinsam die schwierigsten Kriminalfälle an Land und auf dem Wasser. Ihr Einsatzgebiet: Die Elbe zwischen Dresden und der deutsch-tschechischen Grenze. Ihr Auftrag: die Bekämpfung der Kriminalität auf einer der schönsten Wasserstraßen Deutschlands.Nach dem erfolgreichen Debüt steht fest: Die Serie wird fortgesetzt. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der "WaPo Elbe" beginnen voraussichtlich noch in diesem Jahr."WaPo Elbe" ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH (Produzentin: Dr. Beatrice Kramm, Producer: Viktor Witte) unter redaktioneller Federführung des MDR im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Johanna Kraus (MDR), die Redaktion hat Adrian Paul (MDR).Im Internet unter www.DasErste.deWaPo Elbe in der ARD-Mediathek: ardmediathek.dePressefotos bei www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5480172