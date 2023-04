ams Osram hat den Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien an die börsenotierte, chinesische Inventronics veräußert. Der vekraufte Geschäftsbereich beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in zahlreichen europäischen und asiatischen Ländern tätig. Der Abschluss stellt die letzte der angekündigten Veräußerungen im Anschluss an die Übernahme von Osram dar. Die Gesamterlöse aus diesen Veräußerungen sind mittlerweile auf weit über 550 Mio. angestiegen und liegen damit deutlich oberhalb der ursprünglichen Erwartungen. ams Osram wird sich nun weiterhin auf das Geschäft mit Hightech-Halbleitern sowie das weitere Automotive- und Speziallampengeschäft ...

