Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um 19 Prozent auf 156 Mio. Euro gesteigert und beim EBITDA mit einem Zuwachs um 30 Prozent sogar einen Rekordwert von 106 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe der FFO I auf knapp 65 Mio. Euro (GJ 2021: 61 Mio. Euro) zugelegt. Die Geschäftsergebnisse seien in der bottom line jedoch durch das Bewertungsergebnis, das nach einem Plus von 27 Mio. Euro nach 9 Monaten aufgrund der allgemein wirtschaftlich verschlechterten Situation noch auf Euro -78 Mio. Euro im Gesamtjahr ins Minus gedreht habe, beeinträchtigt gewesen. Die Gesellschaft habe sich unter dem neuen Mehrheitsaktionär CPI dazu entschlossen, Deutschland und hier insbesondere niedrig rentierliche Wohnimmobilien zu verkaufen und dafür mehr in Osteuropa und Österreich im Bereich Office zu investieren. Dies werde eine höhere Rendite für das Gesamtportfolio bedeuten, wohl aber auch mit einer höheren künftigen Volatilität einhergehen. Zudem verzichte das Unternehmen laut SRC auf eine Dividendenzahlung für 2022. Dies sei vor dem Hintergrund der schwieriger gewordenen Prognostizierbarkeit künftiger Ergebnisse bei der relativ unsicheren wirtschaftlichen Lage in Europa und inmitten des Portfolioumbaus für den Analysten aber nachvollziehbar. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 18,00 Euro und hebt das Rating auf "Buy" (zuvor: "Accumulate") an.



