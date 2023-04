Shop Apotheke (SAE) ist mit einem deutlich über den Konsens- und AlsterResearch-Erwartungen liegenden Umsatzwachstum in das Jahr gestartet und liegt auch über der eigenen Prognose von 10-20% Umsatzwachstum ohne Rx im Jahr 2023. Die Experten von AlsterResearch sehen daher die aktuelle Prognose als zunehmend konservativ an, mit der Chance auf eine weitere Anhebung im Laufe dieses Jahres. Die kürzlich bekannt gegebene strategische Partnerschaft wird zudem das internationale Segment des Unternehmens (derzeit 22% des Umsatzes) voraussichtlich stärken. AlsterResearch hebt die langfristigen Wachstumserwartungen an, woraus sich ein neues Kursziel von EUR 100,00 (alt EUR 85,00) ergibt. Die Analysten bekräftigen daher ihre KAUFEN-Empfehlung. Hinweis: Die endgültigen Q1-Ergebnisse werden am 2. Mai erwartet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV