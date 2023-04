Der Kursverlauf des Hamburger Wirkstoffspezialisten Evotec (WKN: 566480) verdeutlicht einmal mehr, wie brutal die Finanzmärkte in Zeiten hoher Volatilität sein können. Denn wurde die Aktie am 17.09.2021 noch zu einem Kurs von 45,81 Euro gehandelt, war die Aktie am 28.12.2022 zeitweise nicht mehr als 14,80 Euro wert. Welche Erkenntnis kann man daraus ziehen? Selbst bei Qualitätsunternehmen wie Evotec sind zwischenzeitliche Kursverluste von über 67 % möglich. Doch der Artikel sollte kein Plädoyer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...