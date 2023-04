Berlin (ots) -Die HD Gruppe erweitert mit Thomas Heckh (54) als Geschäftsführer der HDHI Real Estate GmbH das Management der bundesweit tätigen Projektentwicklungs-Gruppe mit Sitz in Berlin. Mit über 30 Jahren Berufserfahrung und umfassender Marktkenntnis wird Thomas Heckh die Akquisition und Teile des Transaktionsmanagements für die Gruppe übernehmen. Herbert Dzial, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der HD Gruppe: "Mit Thomas Heckh haben wir einen international erfahrenen Investmentmanager gewonnen. Mit der Ernennung von Thomas Heckh wird die HD Gruppe ihren stetigen Wachstumsprozess fortsetzen sowie das Partnernetzwerk erweitern und damit ihre Position als führender Projektentwickler auf dem Markt ausbauen."Vor seiner Tätigkeit bei der HDHI hatte Heckh Leitungsfunktionen bei renommierten nationalen und internationalen Unternehmen wie Würth Group, Jones Lang LASALLE (JLL), Comfort und zuletzt Lührmann inne.Die HD Gruppe ist ein nachhaltig agierender Projektentwickler in den Bereichen Residential, Retail und Healthcare-Immobilien. Mit ihren verbundenen Dienstleistungsgesellschaften erbringt die Gruppe sämtliche Leistungen im Rahmen des gesamten Investitionszyklus, vom Ankauf über Entwicklung bis hin zur Realisierung. Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren ihre Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern sowohl auf der Kapitalseite als auch im Dienstleistungssegment ausgebaut und ein Projektentwicklungsvolumen von rund 350 Mio. EUR realisiert.HD Gruppe - PresseansprechpartnerKiana RothTel. 030-81464600Kontakt:Eberhard Vogt, Chefredakteur BERLINboxxTel.: 030 8146460-12, Mail: chefredaktion@berlinboxx.deOriginal-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119853/5480229