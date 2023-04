Anzeige / Werbung

McDonalds Aktienanalyse: Fast Food Riese mit Allzeithoch!

McDonald's ist eine weltweit bekannte Fast-Food-Kette mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen wurde 1940 von den Brüdern Richard und Maurice McDonald in Kalifornien gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten und erfolgreichsten Franchise-Unternehmen der Welt entwickelt. Zuvor hatten die beiden Brüder, die im Freundeskreis "Dick und Mac" genannt wurden, ein Kino betrieben.

Die Speisekarte von McDonald's umfasst eine breite Palette von Produkten wie Burger, Pommes Frites, Nuggets, Salate und Getränke. Das Unternehmen hat auch seine Menüs an die spezifischen Anforderungen der lokalen Märkte angepasst, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Das wichtigste Merkmal von McDonald's ist das schnelle und effiziente Service-Modell. Kunden können ihr Essen an der Theke bestellen oder über Drive-Thru-Schalter bestellen und innerhalb weniger Minuten ihre Bestellung erhalten. Das Unternehmen hat auch in den letzten Jahren seine Online-Präsenz verbessert, indem es Bestellungen über seine Website und mobile Apps entgegennimmt.

Den Durchbruch brachten übrigens auch die "Pommes" auf der Speisekarte ab dem Jahr 1948 und die Idee, das Konzept als Franchise-Modell in die Welt zu tragen. Über diese starke Marke werden im Schnitt pro Sekunde 75 Burger verkauft und jährlich zudem 1,5 Milliarden Spielzeuge in den Happy Meals an Kinder weitergegeben. Dies erzeugt bereits in diesem Alter eine Kundenbindung, die lange anhält. In der Zielgruppe bis 39 Jahre ist die Fast-Food-Kette stark angenommen und hält weiterhin einen großen Abstand zu den Konkurrenten Burger King oder Subway.

Neben diesem Erfolg hat McDonald's auch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, bis 2025 100% seines Kaffees, Palmöls und Fischs aus verantwortungsvollen und nachhaltigen Quellen zu beziehen. Darüber hinaus ist das Unternehmen bestrebt, die CO2-Emissionen seiner Restaurants zu reduzieren und Recycling-Initiativen zu fördern.

In der Coronazeit waren einige Restaurants in den 119 Ländern geschlossen, doch von diesem Umsatzeinbruch erholte sich das Unternehmen zusehends. Ebenso der Aktienkurs, der in dieser Woche ein neues Allzeithoch zeigte.

Auf weitere Fakten zum Unternehmen, wie die Russland-Strategie, und natürlich auf das Chartbild mit dem Freestoxx-Toool, gehen hier Roland Jegen und Andreas Bernstein ausführlich ein.

