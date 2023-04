DJ PTA-Adhoc: ÖKOWORLD AG: Jahresüberschuss 2022: Reduzierung auf Konzernebene, leichter Anstieg auf Einzelebene ggü. Vorjahr / Dividendenvorschlag

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hilden (pta/05.04.2023/10:25) - Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass sich im Rahmen der Aufstellung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2022 herausgestellt hat, dass der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 auf Einzelabschlussebene leicht gestiegen, hingegen auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken ist.

So wird der Jahresüberschuss auf Einzelebene voraussichtlich ca. EUR 39,5 Mio. (Vorjahr: ca. EUR 38,0 Mio.) betragen. Auf Konzernebene wird der Jahresüberschuss voraussichtlich ca. EUR 24,2 Mio. (Vorjahr: ca. EUR 56,8 Mio.) betragen.

Hintergrund der Reduzierung des Jahresüberschusses auf Konzernebene ist der durch die volatilen Kursverläufe bedingte Wegfall von Performance Fees. Die Volumina der 5 ÖKOWORLD-Investmentfonds sind im Laufe des Geschäftsjahres um 22% gesunken.

Die ÖKOWORLD AG beabsichtigt, der ordentlichen Hauptversammlung 2023, die voraussichtlich am 21. Juni 2023 stattfinden wird, die Ausschüttung einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 unveränderten Dividende in Höhe von EUR 2,22 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (Vorjahr: EUR 2,22) und in Höhe von EUR 2,21 je dividendenberechtigter Stammaktie (Vorjahr: EUR 2,21) vorzuschlagen.

Der testierte Jahres- und der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich am 10. Mai 2023 veröffentlicht werden.

Aussender: ÖKOWORLD AG Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden Land: Deutschland Ansprechpartner: Katrin Hammerich Tel.: +49 2103 929-0 E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408678 (Aktie), DE0005408686 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf

