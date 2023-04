Frequentis erwirbt das deutsche VoIP-Kommunikationsunternehmen Frafos. Die Lösungen des Unternehmens sind für sicherheitskritische Installationen in Regierungsorganisationen zugelassen und vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert. Laut Frequentis wird die Akquisition das Produktportfolio im Bereich Cybersicherheit erweitern. Frafos wird weiterhin von seinem Sitz in Berlin und Büros in Prag aus operieren. "Software-Lösungen in virtualisierten Umgebungen erfordern erhöhte Sicherheit und Netzwerküberwachung, um gegen mögliche Cyberangriffe zu schützen. Mit Frafos haben wir einen Experten für VoIP-Firewalls gefunden, der uns bei unseren Lösungen für sicherheitskritische Bereiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...