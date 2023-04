Toronto, Kanada (ots) -Der neue eReader mit einer verbesserten Notizfunktion und dem neu gestalteten Kobo Stylus 2. Entwickelt für Denker, die auf einem Gerät lesen, schreiben und Ideen entwickeln wollen und hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien.Rakuten Kobo präsentiert den Kobo Elipsa 2E, einen neuen und verbesserten eReader zum Lesen und Schreiben. Zusammen mit dem neuen und verbesserten Kobo Stylus 2 ist der Kobo Elipsa 2E ausgerichtet auf Leser, die auf einem Gerät lesen, schreiben und Ideen vertiefen möchten und dabei organisiert bleiben wollen.Mit dem Kobo Elipsa 2E hat Rakuten Kobo ein erstklassiges Produkt zum Lesen, Schreiben und Notieren entwickelt. Das Gerät verfügt über einen blendfreien 10,3-Zoll-Touchscreen mit E-Ink-Technologie und ComfortLight PRO, um blaues Licht und die Ermüdung der Augen zu reduzieren. Mit dem Kobo Elipsa 2E können Nutzer Notizbücher erstellen, organisieren und sie nahtlos in die integrierten Cloud-Dienste exportieren. Der 32 GB grosse Speicher bietet genug Platz, um tausende Bücher und alle Notizen jederzeit dabei zu haben. Die Akkulaufzeit einer Ladung beträgt mehrere Wochen. Das Gerät unterstützt Bluetooth® und erlaubt damit auch das Hören von Kobo-Hörbüchern. Auch der ökologische Fussabdruck des Kobo Elipsa 2E wurde verbessert. Das Gerät besteht zu 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff, davon 10 Prozent Kunststoff, der aus dem Meer stammt."Seit über einem Jahrzehnt sorgen wir mit unseren branchenführenden eReadern, einer enormen Auswahl an eBooks und Hörbüchern sowie unseren erstklassigen Kobo-Apps für Innovationen im Bereich des digitalen Lesens. Der Kobo Elipsa 2E ist der nächste Schritt auf unserem Weg, das Leben der Lesenden zu verbessern, indem wir die Unterschiede zwischen gedruckten und digitalen Büchern aufheben und ein unvergleichliches Leseerlebnis bieten", sagt Michael Tamblyn, CEO von Rakuten Kobo. "Wir wissen, dass das Lesen für viele Menschen in mehr besteht, als nur den Worten auf einer Seite. Es geht darum, sich mit Ideen auseinanderzusetzen. Markieren, Hervorheben und das Festhalten von Inspiration in unendlichen Notizbüchern, unter Verwendung eines vielseitigen, intuitiv gestalteten Stiftes - all das ist unverzichtbar, um die Gedanken und Ideen festzuhalten, die beim Lesen entstehen."Besseres Notieren mit dem neuen Kobo Stylus 2EFür ein besseres und schnelleres Schreiben sorgt der mitgelieferte Kobo Stylus 2. Dieser ist ergonomisch neu gestaltet und wiederaufladbar. Mit dem Radiergummi auf der Rückseite können Nutzer Fehler einfach wegwischen und mit der Textmarker-Taste herausragende Stellen hervorheben. Wenn der Stift nicht gebraucht wird, lässt er sich magnetisch am Kobo Elipsa 2E aufbewahren. Die patentierte Markierungstechnologie von Kobo sorgt dafür, dass Anmerkungen immer zu sehen sind, auch wenn Nutzer die Schriftgrösse oder das Seitenlayout ändern. Dadurch sind sie völlig frei beim Hervorheben, Schreiben und Schreiben an den Rändern.Tamblyn erklärt: "Für Fans von Sachbüchern waren eBooks in der Vergangenheit oft ein unvollendetes Medium. Sie konnten den Text nicht markieren und sich nicht so effektiv mit dem Inhalt auseinandersetzen wie bei einem gedruckten Buch. Durch den Kobo Stylus haben wir dieses Problem gelöst. Und jetzt schaffen wir mit dem Kobo Elipsa 2E und dem aktualisierten Kobo Stylus 2 ein bisher unerreichtes Leseerlebnis für Sachbuch-Liebhaber."Ein umweltfreundliches CoverFür den Schutz des Kobo Elipsa 2E sorgt das umweltfreundliche Kobo Elipsa 2E SleepCover. Es besteht zu 97 Prozent aus recyceltem Kunststoff, von dem 10 Prozent aus dem Meer stammen. Das SleepCover schon den Akku, indem es den eReader in den Ruhezustand versetzt, wenn es geschlossen wird. Dank des magnetischen Designs lässt es sich einfach am Gerät befestigen und bewahrt den Kobo Stylus 2 auf. Das Kobo Elipsa 2E SleepCover ist erhältlich in Schwarz.Der Kobo Elipsa 2E wird zusammen mit dem Kobo Stylus 2 unter www.kobo.com/ereaders sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Der Preis des Readers beträgt 449,99 CHF, das Cover kostet 89,99 CHF. Vorbestellungen sind bereits ab dem 05. April möglich. Das Gerät ist im Handel oder online ab 19. April in Kanada, den USA, Grossbritannien, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Schweden, Australien, Neuseeland, Polen, der Tschechischen Republik, Rumänien, Singapur, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Japan und der Türkei erhältlich.Erfahren Sie mehr über den Kobo Elipsa 2EWeg vom Einweg-PlastikMit dem Kobo Elipsa 2E setzt Kobo sein Engagement für unvergleichliche eReading-Geräte fort, die, wann immer möglich, aus zertifizierten, recycelten Materialien hergestellt werden, ohne Abstriche bei den technischen Anforderungen zu machen. Das Äussere des Kobo Elipsa 2E besteht zu mehr als 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff, davon 10 Prozent aus ozeangebundenem Kunststoff - also aus Kunststoffabfällen, die sonst auf dem Weg in die Ozeane wären. Die Formel, die für die recycelten Kunststoffe im Kobo Elipsa 2E verwendet wird, ist international zertifiziert und entspricht den strengen internationalen Standards für recycelte Materialien in Konsumgütern. Darüber hinaus ist die Verpackung magnetfrei, aus FSC-zertifiziertem Recyclingpapier hergestellt und mit Sojatinte bedruckt - einem der umweltbewusstesten und erneuerbaren Druckverfahren, die derzeit verfügbar sind.Ein intuitives Erlebnis mit Kobo Stylus 2Mit dem Kobo Elipsa 2E und dem Kobo Stylus 2 können Nutzer Ihre eBooks und PDFs* ganz einfach markieren, hervorheben und mit Notizen versehen - so wird das Lesen und Markieren von Sachbüchern, Artikeln oder Hausarbeiten zum Kinderspiel. Der Kobo Stylus 2 ist druckempfindlich wie ein Kugelschreiber und lässt sich vollständig an individuelle Bedürfnisse anpassen - Nutzer können Stifttyp, Farbton, Strichstärke und Grösse des Radiergummis frei auswählen, um genau wie mit einem Stift auf Papier direkt auf der Seite zu schreiben.*PDFs mit digitalem Rechtemanagement oder Berechtigungseinschränkungen sind nicht mit Markierungen oder Anmerkungen kompatibel.Notizbücher und Freiform-Notizen so individuell wie Sie selbstDie integrierte Notizbuchfunktion des Kobo Elipsa 2E bietet genug Platz für alle Notizen, Ideen und To-Do-Listen. Mit der MyScript-Handschriftfunktion wandeln Nutzer Ihre Handschrift mit nur einem Fingertipp in getippten Text um. Im Bereich "Meine Notizbücher" lassen sich alle persönlichen Notizbücher problemlos anhand verschiedener Vorlagen erstellen und in Ordnern verwalten. Die praktische Suchfunktion hilft, Notizen in den Notizbüchern schnell und genau wiederzufinden.Alle Inhalte in der Cloud behaltenÜber Anmeldung bei Dropbox (oder in Kürze auch Google Drive) lassen sich Dokumente ganz einfach importieren und persönliche Notizbücher exportieren. Auf kobo.com können Nutzer alle ihre Notizbücher einsehen. Ausserdem ist Kobo Elipsa 2E kompatibel mit dem Drittanbieterdienst Readwise und ermöglicht es, Notizen mit Tools wie Notion, Roam, Evernote und anderen zu synchronisieren*.*Readwise ist ein kostenpflichtiger DienstKomfortables Lesen bei jedem Licht dank ComfortLight PRODer Kobo Elipsa 2E verfügt über die integrierte Helligkeits- und Temperaturregelung ComfortLight PRO. Damit geniessen Leser Bücher Tag und Nacht mit ihrer eigenen Lichteinstellung ganz nach persönlichen Vorlieben. Helligkeit des Bildschirms und Farbtemperatur lassen sich einfach einstellen, um die Augen zu schonen und bis tief in die Nacht zu lesen, ohne dadurch den Schlaf zu beeinträchtigen. ComfortLight PRO reguliert den Anteil des blauen Lichts im Laufe des Tages und stellt dadurch sicher, nachts nicht wach bleiben zu müssen. Der Kobo Elipsa 2E verfügt ausserdem über eine Darkmode-Funktion für weissen Text auf schwarzem Grund.Die Kobo App: Stressfreies Lesen, egal mit welchem GerätDie kostenlose Kobo App für Smartphone oder Tablet erweitert das Leseerlebnis - Nutzer haben ihre Bibliothek immer dabei, auch wenn ihr eReader gerade nicht zur Hand ist. Die App speichert, wo eine Seite zuletzt mit einem Lesezeichen versehen wurde. Damit können Lesende dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, und verlieren nie Ihren Platz, egal welches Gerät sie wählen.Über Rakuten Kobo Inc.Rakuten Kobo Inc. ist der weltweit grösste digitale Buchhändler, der von und für Buchliebhaber entwickelt wurde. Rakuten Kobo gehört der in Tokio ansässigen Rakuten Group, Inc. und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Die Millionen von Nutzern weltweit können jederzeit, überall und auf jedem Gerät lesen. Rakuten Kobo hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Lesen für alle Menschen zu verbessern, und verbindet Leser mit Geschichten, indem es eine durchdachte und personalisierte Auswahl an eBooks und Hörbüchern sowie die besten eReader und Apps für das Lesen anbietet. Die offene Plattform von Rakuten Kobo ist darauf ausgerichtet, das Leben der Leser so angenehm wie möglich zu gestalten, und ermöglicht es ihnen, das Lesen in mehr Momente ihres Lebens einzubauen.Um mehr über Rakuten Kobo zu erfahren, besuchen Sie www.kobo.com.Pressekontakt:Florian Stimmerrakutenkobo@hbi.deHBI Communicationwww.hbi.deOriginal-Content von: Rakuten Kobo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087482/100905400