Wien (ots) -Das aus Mitgliedern der Berliner und Wiener Philharmoniker und anderer renommierter Orchester neu gegründete Ensemble The Philharmonic Brass gibt sein Debut am 19. April im Stefaniensaal in Graz, am 20. April im Kultur und Kongreßzentrum Eisenstadt und am 20. April im Wiener Musikverein.Riccardo Muti und Tugan Sokhiev haben die Patronanz für das Projekt The Philharmonic Brass übernommen.Im Vordergrund steht neben der Konzerttätigkeit die Förderung des musikalischen Nachwuchses, sei es in Form von finanzieller Unterstützung oder auch von musikalischer Förderung und der Einbindung ins Konzertleben. So wird auch der Großteil der Konzerteinnahmen hierfür verwendet.Von 19.-21. April hören Sie in maßgeschneiderten Arrangements Musik von Dmitri Schostakowitsch, Giuseppe Verdi, Antonín Dvorák, George Gershwin bis John Williams im Glanz der Blechblasinstrumente und im mitreißenden Puls der Schlagwerker.Freuen Sie sich auf besondere Konzerte, in dem die grenzenlose Freude am Musizieren überwiegen soll.www.thephilharmonicbrass.com