Zwickau (ots) -Die Jens Rabe Academy, ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Zwickau, veranstaltete am 1. und 2. April das Mindset Seminar 2023 im Internationalen Congress Center Dresden. Während des renommierten Zweitagesevents erhielten mehr als 350 Teilnehmer bei gehaltreichen Vorträgen exklusive Einblicke und aktuelle Erkenntnisse zu den Themen Mindset und Geld. Darüber hinaus konnten sie an spannenden Aktivitäten teilnehmen, sich bei einem Gala-Dinner mit anderen Besuchern austauschen und Spenden für den Herzenswünsche e. V. sammeln.Veranstalter Jens Rabe: "Wir haben erneut ein hervorragendes Event hingelegt und erhielten dafür schon während des Seminars durchweg positives Feedback. Auch unser Team hat ganze Arbeit geleistet und maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Teilnehmer eine unvergessliche Veranstaltung erleben durften. Die größte Errungenschaft an diesen beiden Tagen war jedoch zweifellos, dass wir einen beachtlichen Spendenbetrag für schwerkranke Kinder sammeln konnten. So können wir wenigstens einen kleinen Teil unseres Glücks mit denen teilen, für die das Schicksal leider nur wenig Freude bereithält."Das Geld für die Spenden kam unter anderem in Kooperation mit Matthieu Lossel, einem Kunden der Jens Rabe Academy, zusammen. Er nutzte das Event für eine Trainingseinheit für das Race Across America, bei dem er von der Academy als Sponsor unterstützt wird. So fuhr Matthieu Lossel im Laufe des Seminars mit dem Speedbike 330 Kilometer - für jeden zurückgelegten Kilometer sammelte er dabei 10 Euro. Hinzu kamen jegliche Buchverkaufserlöse des Wochenendes und freiwillige Spenden der Teilnehmer, sodass sich ein Gesamtspendenbetrag von 14.000 Euro ergab, der an den Herzenswünsche e. V. überwiesen wird. Der bundesweit tätige Verein erfüllt schwerkranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche und schenkt ihnen damit trotz harter Schicksalsschläge neuen Mut.Neben den Spendenaktivitäten durften sich die Teilnehmer des Mindset Seminars 2023 über zahlreiche weitere Inhalte freuen. So läutete ein gemeinsames Gala-Dinner am ersten Abend das Event ein. Der traditionelle Sektanstoß wurde dabei von ansprechender Live-Musik von DJ Rick Menaira begleitet. Am nächsten Morgen trafen sich alle Seminarteilnehmer zum Joggen an der Elbe, ehe sie im Internationalen Congress Center Dresden zusammenkamen. Dort begeisterte Jens Rabe als Speaker mit Vorträgen über das richtige Mindset und Glaubenssätze zum Thema Geld, die Schaffung eines positiven Umfeldes sowie die Zielsetzung und Zielerreichung, um im Leben erfolgreich zu sein."Angesichts der ausnahmslos positiven Resonanz wollen wir unseren Kunden auch künftig derart beeindruckende Events bieten. Dabei verfolgen wir stets das Ziel, Gutes zu tun und gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu blicken. Zu diesem Zweck werden wir auch bei folgenden Seminaren nachdrücklich auf die Wichtigkeit eines positiven Mindsets und der richtigen Einstellung zum Thema Geld hinweisen - und den Teilnehmern aktuellen Input sowie spannende Denkanstöße dazu liefern", fasst Jens Rabe zusammen.