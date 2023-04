NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der International Airlines Group (IAG) angesichts der Komplettübernahme der spanischen Air Europa von 168 auf 180 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er habe das Potenzial einer besseren Marktstruktur auf der Südatlantik-Route (Europa nach Lateinamerika) und deren Auswirkungen auf die mittelfristige Rentabilität der Fluggesellschaft betrachtet, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. IAG wäre nach Abschluss der Transaktion Marktführerin auf dieser Route./ck/mf



ISIN: ES0177542018