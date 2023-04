Dass Tesla einen Nachfolger des Model Y bringen wird, ist klar. Nur wann und in welchem Design? Berichte legen jetzt nahe, dass es sich bei dem nächsten Tesla um einen kleinen E-Crossover handeln könnte - der in großen Stückzahlen produziert wird. Tesla-Chef Elon Musk plant schon länger, einen günstigen Tesla auf den Markt zu bringen, der für unter 25.000 US-Dollar zu haben wäre. Anfang 2022 hatte Musk diesen Plan aber zunächst auf Eis gelegt. Im Herbst dann die nächste Kehrtwende: Tesla bestätigte, dass der Konzern an einer neuen Plattform für kleinere E-Autos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...