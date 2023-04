FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1250 (1320) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 188 (136) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2950 (3250) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1550 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3000 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 630 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7400 (7200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 1170 (1235) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 180 (168) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 930 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2825 (2750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1125 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 710 (740) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - RPT/GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 39 (40) EURO - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2593 (2321) PENCE - 'NEUTRAL'



