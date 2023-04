Die Heizölpreise in Deutschland und der Schweiz starten ungefähr auf dem Vortagesniveau in den Handel, während sie in der Schweiz minimal stiegen. Die Schieferölproduktion der USA wächst nur noch schwach und gibt der OPEC damit mehr Marktmanipulationsmacht. Das US-amerikanische API berichtet von massiven Öl-Bestandsabbauten in den USA. Die Rohölpreise für Brent und WTI sind im Vortagesvergleich leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...