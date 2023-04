Zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren wird die JES.GREEN Invest GmbH am Anleihemarkt aktiv und begibt nach ihrer Debüt-Anleihe eine weitere fünfjährige Solar-Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Dieses Mal liegt der Zinskupon bei 7,00 % p.a. Im Interview mit dem Anleihen Finder erklärt Jonas Holtz, Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH, die Hintergründe der erneuten Anleihe-Emission und benennt die Ziele der Unternehmensgruppe.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Holtz, JES.GREEN hat in recht kurzer Zeit bereits die zweite Unternehmensanleihe aufgelegt. Ist die Auftragslage bei Solar-Aufdachanlagen derzeit so gut? Für welche Projekte sollen die bis zu 10 Mio. Euro konkret verwendet werden?

Jonas Holtz: Ja, unser Markt verzeichnet das von uns erwartete spürbare Wachstum - daran wollen wir entsprechend partizipieren. Deshalb werden wir sämtliche Mittel vorrangig dazu verwenden, in Deutschland den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vornehmlich Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch unsere Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren. Durch diese Wachstumsfinanzierung werden wir unsere Assets weiter ausbauen.

Anleihen Finder: Gibt es aktuell keine Probleme mehr mit Lieferengpässen, Materialknappheit, o. ä., was Ihrer Geschäftstätigkeit entgegensteht? Und was sind weitere generelle Risiken in Ihrem Geschäftsmodell?

Jonas Holtz: Lieferengpässe und Materialknappheit beschäftigen weiterhin die gesamte Branche. Wir sind jedoch in der Lage, die Auswirkungen ein Stück weit zu reduzieren, da wir über langjährig gewachsene hervorragende Handelsbeziehungen verfügen. Zugute kommt uns hier vor allem unsere eigene Großhandelsgesellschaft, die unsere Materialbeschaffung sicherstellt.

Zu den generellen Risiken gehört sicherlich vor allem die Strompreisentwicklung, weil sie die Wirtschaftlichkeit jeder PV-Anlage maßgeblich beeinflusst. Allerdings ist aus unserer Sicht auf absehbare Zeit nicht von fallenden Strompreisen auszugehen. Ein weiteres Thema sind Umweltkatastrophen, doch hier werden unsere Anlagen von der Gebäudeversicherung abgedeckt.

