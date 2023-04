Der Finanzdienstleister Ökoworld AG (ISIN: DE0005408686) beabsichtigt, der Hauptversammlung 2023, die voraussichtlich am 21. Juni 2023 stattfinden wird, die Ausschüttung einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 unveränderten Dividende in Höhe von 2,22 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr: 2,22 Euro) und in Höhe von 2,21 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 2,21 Euro) vorzuschlagen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 43,80 Euro und der geplanten ...

