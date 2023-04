München (ots) -Seit letztem Jahr moderieren Thore Schölermann und Melissa Khalaj gemeinsam die Show "The Voice of Germany". Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume beide ins Quiz-Studio eingeladen, um zu beweisen, dass sie nicht nur ein Näschen für musikalische Talente, sondern auch für die richtigen Antworten auf knifflige Quizfragen haben.Tarkan Bagci und Clarissa Corrêa da Silva moderieren seit letztem Herbst gemeinsam die WDR-Sendung "Wissen macht Ah!". Dabei gehen sie allen möglichen Alltagsfragen auf den Grund, wie: "Warum heißt es giftgrün?", "Warum drückt man jemandem die Daumen?" oder "Warum sagt man hundemüde?"Ob das die perfekte Vorbereitung für die Fragen ist, die sich hinter der großen "Wer weiß denn sowas?"-Ratewand verbergen?Ihre geplante Tournee musste die Sängerin Ella Endlich aus gutem Grund absagen, doch zum Wettraten kann sie auch mit Schwangerschaftsbäuchlein antreten. Am Freitag trifft sie dabei auf ihre Kollegin Alina, die deutschsprachige Popmusik mit ganz persönlicher Note und stimmlicher Wucht macht.Zum Wochenausklang treten beide mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton an, um die richtige Antwort auf praktische Fragen wie diese herauszufinden:Wer sogenannte Lockstoff-Fallen gegen Insekten wie Motten auslegt, sollte wissen, dass diese ...?a) nur Männchen anlockenb) auf dem Boden aufgestellt werden solltenc) leicht entzündliche Duftstoffe abgebenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 10. bis 14. April 2023 im Überblick:Montag, 10. April - OstermontagDienstag, 11. April - SportMittwoch, 12. April - Melissa Khalaj und Thore SchölermannDonnerstag, 13. April - Tarkan Bagci und Clarissa Corrêa da SilvaFreitag, 14. April - Ella Endlich und AlinaWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5480303