Guter Start in das Jahr 2023 mit vorläufigen Zahlen für Q1: Umsatzerlöse bei 4,1 Mio. EUR, EBITDA bei 0,6 Mio. EUR Düsseldorf, 05.04.2023 - Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589), eine Düsseldorfer "IT as a Service" Manufaktur, gibt ihre noch nicht final geprüften vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 bekannt. Die mVISE AG steigerte im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse von 14,9 Mio. EUR auf 15,6 Mio. EUR, trotz einer vorgenommenen bilanziellen Neubewertung von Projektumsätzen bei einem Großkunden der mVISE. Auf Basis der vorläufigen Zahlen erwirtschaftete die Gesellschaft im Berichtszeitraum ein EBITDA in Höhe von 0,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,5 Mio. EUR). Die vorgenommene bilanzielle Neubewertung von Projektumsätzen reduzierte einmalig die Umsatzerlöse und das EBITDA im Geschäftsjahr 2022. Weiterhin führten aufgrund von kaufmännischer Vorsicht vorgenommene außerplanmäßige Abwertungen zu einer weiteren Belastung des Eigenkapitals. Dies mündete insgesamt in der heute angekündigten Verlustanzeige zu § 92 AktG. Der Vorstand wird auf der bevorstehenden Hauptversammlung über die Verlustanzeige pflichtgemäß Bericht erstatten. Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 13. Juni 2023 geplant. Die mVISE AG ist dank der bereits erfolgreich greifenden Restrukturierung stark in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Die Umsatzerlöse des Q1 lagen bei 4,1 Mio. EUR bei einem überdurchschnittlichem EBITDA in Höhe von 0,6 Mio. EUR (EBITDA Marge: 13,5 Prozent). Auch auf Seiten der Finanzierung kann die mVISE AG positive Nachrichten vermelden: Bereits zu Beginn des Q4 2022 konnte die Gesellschaft die Refinanzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgreich abschließen oder aus dem operativen Cashflow finanzieren. Darüber hinaus ist es gelungen, die bestehenden Bankdarlehen in eine feste Rückzahlungsvereinbarung zu führen und so den Finanzierungsbedarf der Gesellschaft aus dem operativen Cash-Flow zu decken.

Über die mVISE AG Die mVISE ist eine "IT as a Service" Manufaktur (ITaaS) und bietet Kunden in den drei Manufakturbereichen "Professionelle IT-Services", "Software Development" und "Souring" hochmoderne IT-Lösungen. Bestehend aus rund 85 Mitarbeitern mit ausgeprägtem Technologiefokus verfolgt mVISE ein klares Ziel: Kunden durch die digitale Transformation zu begleiten, Software zu optimieren und komplexe Geschäftsprozesse zu vereinfachen.

