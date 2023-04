In den USA reißt der Ärger für die Kryptobörse nicht ab. Nur eine Woche, nachdem die Aufsichtsbehörde CFTC heftige Vorwürfe gegen Binance erhoben hat, fordern nun US-Kunden Schadensersatz für Verlustgeschäfte mit Kryptowährungen. Die größte Handelsplattform der Welt für Digitalwährungen bekommt weiteren juristischen Ärger in den USA: Nur eine Woche, nachdem eine US-Regulierungsbehörde Binance vorgeworfen hat, Handelsregeln umgangen zu haben, sieht sich die Kryptobörse vor einem Bundesgericht in Florida mit einer milliardenschweren Sammelklage konfrontiert. Die am Freitag eingereichte Klage wirft dem Unternehmen, einigen Führungskräften sowie prominenten Influencern vor, mit nicht registrierte Wertpapieren gehandelt und die Token in sozialen Medien unrechtmäßig beworben zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...