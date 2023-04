Deutsche Telekom Aktie mit 10-Jahres-Hoch

Werbung







Die Deutschen Telekom Aktie erreicht zum Auftakt der Hauptversammlung mit neuem Rekordwert.



Die Aktie von Europas größtem Telekommunikationsunternehmen legte nach übertroffenen Prognosen für 2022 weiter zu und erreicht heute um 10:00 Uhr mit 22,67 € die neue Höchstmarke - ein positiver Start für die Hauptversammlung in Bonn. Das 2021 selbst gesteckte Ziel für ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten EBITDA AL von 3 bis 5 Prozent für 2020-2024 wurde zunächst erreicht. Angepasst um Effekte aus der Reduzierung des Endgeräte-Leasings in den USA, hat der Konzern diese Wachstumsambition in den ersten beiden Jahren übertroffen. Auch in Deutschland setzt die Telekom Ihr Wachstum weiter fort. Allein im Schlussquartal 2022 verzeichnete die Telekom unter den eigenen Marken ein Plus von 225.000 neuen Vertragskunden. Marktteilnehmer erwarten aufgrund des positiv verlaufenden Geschäftsjahres eine Erhöhung der Dividende - ob dies tatsächlich umgesetzt wird, wird sich voraussichtlich in der heutigen Hauptversammlung zeigen.









