Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI SÜD sucht den Schulterschluss mit der deutschen Landwirtschaft und setzt als erster großer Händler während der deutschen Spargelsaison nur noch auf heimischen weißen oder violetten Spargel. Ab dem 11. April handelt der Discounter ausschließlich Spargel aus deutscher Herkunft und unterstützt so die Erzeuger aus der Region.Die deutschen Landwirte haben im vergangenen Jahr so wenig Spargel (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_N022_51_41.html) geerntet wie seit Jahren nicht mehr. Die Nachfrage war niedriger als in den Vorjahren, viele Landwirte haben ihre Mengen zurückgefahren. Der Spargel im deutschen Handel kommt daher häufig aus dem Ausland, vor allem aus Spanien. ALDI SÜD setzt jetzt ein Zeichen und unterstützt die deutschen Spargelbauern: Ab 11. April kauft der Discounter nur noch deutschen weißen oder violetten Spargel ein. "Wenn regionaler deutscher Spargel für uns im Einkauf verfügbar ist, dann kaufen wir auch nur noch diesen ein - auf jeden Fall aber deutschen Spargel. So unterstützen wir die heimischen Erzeuger und stärken die Bedeutung der deutschen Landwirtschaft", erklärt Uli Voigtsberger, Director Buying bei ALDI SÜD und ergänzt: "Wir stehen eng im Austausch mit unseren Partnern und haben bei Hofbesuchen und einem gemeinsamen Strategietag vor allem zugehört und dann diese Entscheidung getroffen."Enge Zusammenarbeit zwischen ALDI SÜD und LandwirtschaftDie Entscheidung kommt bei den Erzeugern gut an: "Dieser Schritt gibt uns Landwirten einerseits Planungssicherheit und gleichzeitig stärkt es die Wertschätzung für uns als Erzeuger und unser gutes, regionales Produkt", so Jörg Knödler, Spargelerzeuger aus Leutenbach. Auch für die Verbände hat die Entscheidung Signalwirkung: "Wir freuen uns, dass ALDI SÜD hier Vorreiter ist und die regionalen Landwirte unterstützt. Damit stellt sich ein wichtiger Partner an die Seite der Landwirte," sagt Simon Schumacher, Geschäftsführer vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern (VSSE).ALDI SÜD setzt auf RegionalitätUnter der Eigenmarke "Bestes aus der Region" gibt ALDI SÜD den Landwirten auf der Umverpackung ein Gesicht und stellt einzelne Spargelerzeuger vor. So wissen Kundinnen und Kunden, woher der Spargel kommt, und können sich auf ein Produkt aus ihrer Region freuen. Der Discounter setzt schon länger auf regionale Erzeugnisse: ALDI SÜD bietet über das Jahr und die Regionen verteilt mehr als 350 Produkte, die mit dem Regionalfenster gekennzeichnet sind. Das gibt Auskunft darüber, woher ein Produkt stammt und wo es verarbeitet wurde.Leckere Rezepte rund um das beliebte Gemüse bietet ALDI SÜD auf seiner Website (https://www.aldi-sued.de/de/suchergebnis/rezepte.html'search=spargel) an.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Johanna Bril, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/5480379