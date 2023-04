DJ Lufthansa verkauft LSG Group an Investor Aurelius

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa hat einen Käufer für den verbleibenden Teil der LSG Group gefunden. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt der Finanzinvestor Aurelius die Lufthansa-Tochter. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Das Europageschäft von LSG Sky Chefs hatte die Airline bereits 2019 an die Gategroup veräußert.

Mit dem Verkauf der Catering-Sparte, die zuletzt einen Umsatz von rund 2 Milliarden Dollar erwirtschaftete, trägt die Lufthansa der Strategie Rechnung, sich stärker auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Der Konzern geht davon aus, dass sich die Transaktion positiv auf die operative Marge (bereinigtes EBIT) und die Kapitalrendite (bereinigte ROCE) auswirken wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal erwartet.

Die Transaktion umfasse alle klassischen Cateringaktivitäten sowie das Onboard-Retail- und Food-Commerce-Geschäft. Hinzu kämen sämtliche Marken der LSG Group inklusive der 131 Sky-Chefs-Cateringbetriebe in den Regionen Amerika, Emerging Markets und Asien-Pazifik. Auch Retail InMotion (RiM) mit Sitz in Europa und SCIS Air Security Services in den USA zählen hinzu. Die LSG Group hat rund 19.000 Mitarbeiter und betreibt weltweit 36 Joint Ventures.

April 05, 2023 05:27 ET (09:27 GMT)

