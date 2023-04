Hermann Geupel, CEO der Rubean AG, präsentierte das Unternehmen auf der AlsterResearch Software Pop-up Conference. Eine Aufzeichnung des Roundtables finden Sie hier: research-hub.de/events. Während der Aktienkurs die schwierige Entwicklungsphase der Vergangenheit widerspiegelt, stehen nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch bei Rubean nun alle Zeichen auf Wachstum. Allein der bestehende Kundenstamm sollte in den kommenden Jahren eine starke Skalierung ermöglichen. Darüber hinaus dürften neue Anwendungsfälle und zusätzliche Kunden aus den Bereichen Logistik, Einzelhandel und Gastgewerbe ein noch breiter angelegtes Wachstum in der Zukunft ermöglichen. Da sich Rubean an einem Wendepunkt befinden dürfte, bekräftigen die Experten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 12,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG