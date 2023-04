© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde



Der DAX kratzt diese Woche an seinem Allzeithoch. Während Anleger gespannt auf neue Aufwärtsimpulse warten, haben sich die Analysten der DZ-Bank nach Nebenwerten mit starkem Kurspozenzial umgesehen.

Ionos Group

Der Börsengang der 1&1-Tochter Ionos Anfang Februar fiel ernüchternd für Anleger aus. Mittlerweile notiert die Aktie rund 20 Prozent unter ihrem Ausgabepreis. In dieser Woche hat Ionos erstmals Zahlen als eigenständiges Börsenunternehmen vorgelegt.

DZ-Bank-Analyst Sven Kürten zeigte sich überzeugt: "Sowohl die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 als auch der Ausblick für 2023 treffen die Unternehmensprognose und unsere Erwartungen und untermauern somit die intakte Wachstumsstory", so der Analyst in einer Notiz am Mittwoch. "Wir halten die Aktie auf dem aktuellen Niveau für deutlich unterbewertet und bestätigen das Anlageurteil Kaufen und den Fair Value von 20 Euro."

Encavis

Der Solar- und Windparkbetreiber hat Anleger vor kurzem mit der Nachricht geschockt, dass die Dividende zugunsten des Wachstums gestrichen wird. Die Aktie war daraufhin stark eingebrochen. Auch der Ausblick für 2023 blieb etwas hinter den Erwartungen zurück.

Die DZ-Bank nimmt Encavis dennoch auf ihre Liste der Long-Ideen auf. Besonders überzeugt Analyst Kürten die Aussicht auf stark steigende Umsätze. "Der neue Mittelfristausblick bis 2027 ist extrem stark und deutlich besser als von uns erwartet ausgefallen. Das Unternehmen sieht ab dem nächsten Jahr ein enormes Wachstum bis auf etwa 800 Millionen Euro Umsatz", schreibt der Analyst.

Er sieht bei der Aktie "auf dem aktuellen Niveau eine sehr attraktive Einstiegsgelegenheit." Das Kursziel liegt bei 24 Euro, ein Plus von 50 Prozent zum aktuellen Kurs.

Talanx

Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern konnte bei der Börsenrallye im ersten Quartal nicht mitfeiern. Seit Jahresbeginn schlägt ein Minus von drei Prozent zu Buche. Zu den Marken des Konzern zählen unter anderem HDI und Hannover Rück. Für DZ-Bank-Analyst Thorsten Wenzel ist die Hannover Rück-Beteiligung das größte Asset von Talanx. Nach einigen Restrukturierungen sieht der Analyst jetzt wieder Rückenwind für den Konzern.

"Das traditionelle Kerngeschäft von Talanx, die Industrieversicherung, wurde erfolgreich saniert und hat jetzt zudem erheblichen Rückenwind durch ein günstiges Marktumfeld", so der Analyst. "Talanx verfügt ferner über ein profitabel wachsendes internationales Retailgeschäft." Wenzel sieht das Kursziel bei 52 Euro und damit rund 20 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion