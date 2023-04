DJ MARKT USA/Börsen etwas leichter erwartet

Die Wall Street dürfte nach den Vortagesverlusten am Mittwoch mit moderaten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,2 Prozent nach. Im Fokus stehen vor allem Konjunkturdaten.

Zuletzt hatten schwache Wirtschaftsdaten erneut Rezessionsängste geschürt und Spekulationen über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank befeuert. So war der Auftragseingang der Industrie am Dienstag deutlicher als erwartet zurückgegangen. Zudem sank die Zahl der offenen Stellen im Februar auf den niedrigsten Stand seit 21 Monaten.

Weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft dürften im Tagesverlauf eine ganze Reihe weiterer Konjunkturdaten geben. So wird noch vor der Startglocke der ADP-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht sowie die Handelsbilanz für Februar. Zudem steht der Einkaufsmanager-Index Service in zweiter Lesung an und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe jeweils für März. Auch richten sich die Blicke auf die staatlichen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen. Die bereits am Dienstag veröffentlichten API-Daten hatten einen Rückgang um 4,3 Millionen Barrel ausgewiesen.

Unter den Einzelwerten legen Johnson & Johnson vorbörslich um 3,1 Prozent zu. Das Unternehmen will mit einem Milliardenbetrag die zahlreichten Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders beilegen. Der US-Konzern hat vorgeschlagen, den Tausenden von Klägern mindestens 8,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Der Konzern teilte weiter mit, dass die von ihm gegründete LTL Management LLC erneut einen Insolvenzantrag gestellt hat, um die Genehmigung für den Plan einzuholen, die Zahlungen über einen Zeitraum von 25 Jahren zu leisten.

April 05, 2023 06:25 ET (10:25 GMT)

