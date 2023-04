Stuttgart (ots) -Nach der erfolgreichen Premiere 2022 bietet das Magazin Klassiker der Luftfahrt auch in diesem Jahr gemeinsam mit weiteren Luftfahrt-Titeln aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart den Workshop BEHIND THE LENS zum Thema Air-to-Air-Fotografie an. Ab sofort ist die Anmeldung möglich - bis zum 30. April 2023 kann man vom Early-Bird-Tarif profitieren.Am Wochenende des 24. und 25. Juni ist es wieder so weit: Auf der Hildesheimer AVIATORS FARM erhalten Fans historischer Flugzeuge und Hobbyfotografen beim BEHIND THE LENS-Workshop die Gelegenheit, in die Besonderheiten der Luftfotografie eingeführt zu werden. Im Rahmen des zweitägigen Intensivkurses wird es möglich sein, während des Fluges aus der offenen Tür einer parallel aufsteigenden Maschine historische Flugzeuge in der Luft fotografieren zu können.Vor die Linse bekommen die Fotobegeisterten dann eine von nur 34 jemals gebauten Spartan Executive. Das luxuriöse Reiseflugzeug von 1937 ist einmalig in Deutschland und nimmt einen mit in die Zeit von Art Deco, den ersten Geschäftsreiseflugzeugen und verzaubert mit dem Klang des großvolumigen Sternmotors nicht nur seine Piloten. Als eines der Highlights des diesjährigen BEHIND THE LENS-Workshops wird eine Lockheed Electra in Hildesheim einfliegen. Die einzige Maschine ihrer Art in Deutschland versprüht mit ihrer Eleganz das Flair der späten 1930er Jahre. Nicht nur Amelia Earhart schwor auf die elegante Lockheed, auch Howard Hughes umrundete mit ihr die Welt und einst flogen darin Generäle im Zweiten Weltkrieg.Der von erfahrenen Tutoren geleitete Kurs wendet sich gleichermaßen an Anfänger und fortgeschrittene Fotografen. Im theoretischen Teil des Workshops sollen die Grundlagen vermittelt werden. Hierbei geht es um Kameratechnik, die Auswahl der richtigen Objektive und Ausstattung, automatische und manuelle Einstellungsmöglichkeiten sowie Bildgestaltung und weitere Anforderungen, die für ein gelungenes Bild in der Luft nötig sind.Nach der theoretischen Einführung wird das Gelernte anschließend am Vorfeld getestet und die auf dem Boden befindlichen Maschinen fotografiert. Am zweiten Tag geht es dann an Bord des Fotoflugzeugs in die Luft. Von hier aus können von den Teilnehmenden einzigartige Luftbildaufnahmen von der Spartan Executive und der Lockheed Electra gemacht werden. Zum Abschluss des Workshops wird ein Siegerbild gekürt.Weitere Infos und Anmeldungsunterlagen unter event.motorpresse.de/behindthelens/Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedInshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5480510