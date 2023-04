Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Suresh ist ein erfahrener Fachmann mit umfassender Erfahrung in der IT-Branche, der die Bereiche Strategie, Planung, Budgetierung, Geschäftsbetrieb, globale Bereitstellung in verschiedenen Bereichen und Technologiepraktiken, hervorragende Leistung und Sicherheit (CISO-Funktion) leitet.Sonata Software, ein führendes Unternehmen für Modernization and Digital Engineering, hat bekannt gegeben, dass Suresh HP als Chief Delivery Manager eingestellt wurde.In dieser Rolle wird er Sonatas globale Lieferstrategie, Befähigung und Exzellenz über alle vertikalen und geschäftlichen Bereiche hinweg anführen. Suresh lebt in Bangalore, Indien.Suresh ist ein angesehener Branchenführer mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in Unternehmen wie Infosys, Motorola und seit kurzem auch bei LTIMindtree. Seine Führungserfahrung erstreckt sich auf die Bereiche Global Delivery über alle Branchen und Praktiken hinweg, Delivery Enablement, Quality, Delivery Excellence und Digital Practices.Sonata Software hat im Rahmen seiner Wachstumsstrategie erheblich in leitende Mitarbeiter investiert, um seine Kunden weltweit zu bedienen. Die Einstellung von Suresh ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Seine Führungsqualitäten werden Sonata dabei helfen, zu skalieren und Kundenerfolge in einem wachstumsstarken Umfeld zu erzielen."Ich freue mich sehr, Suresh begrüßen zu dürfen; sein Einstieg bei uns ist eine bedeutende Ergänzung unserer Führungsstärke. Mit seiner reichen Erfahrung wird Suresh Sonata in die Lage versetzen, weiterhin eine innovative und vertrauenswürdige Lieferorganisation aufzubauen, die unsere Kunden und Teammitglieder inspiriert und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert", sagte Samir Dhir, MD and CEO von Sonata Software."Ich freue mich sehr, dem Führungsteam von Sonata Software beizutreten, um eine Kultur der Exzellenz aufzubauen und unser Unternehmen auf neue Höhen zu bringen. Unsere oberste Priorität ist es, die Erwartungen unserer Kunden konsequent zu übertreffen", sagte Suresh HP.Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/about-us)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2048155/Suresh_HP_Sonata_CDO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jggView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/suresh-hp-wechselt-als-chief-delivery-officer-zu-sonata-software-301790631.htmlPressekontakt:Nandita Venkatesh,Sonata Software Limited,CIN- L72200MH1994PLC082110,P.S. Trust Building,Bull Temple Road,N.R. Colony,Bangalore 560019,Indien,Tel.: +91 80 67781999,Nandita.v@sonata-software.comOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77246/5480535