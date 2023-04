DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger werden vor Osterfeiertagen etwas vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch nach unten, nachdem der DAX wie auch der Euro-Stoxx-50 am Vortag noch ein Jahreshoch markieren konnten, positionieren sich die Anleger vor den Osterfeiertagen etwas defensiver. Zudem steht noch eine Fülle hochkarätiger US-Arbeitsmarktdaten an; Anleger agieren daher zurückhaltend. Der monatliche US-Arbeitsmarktbericht wird am Karfreitag veröffentlicht, wenn die Anleger in Europa wegen Karfreitag und Ostermontag erst verzögert reagieren können. Mehrheitlich erwartet wird an der Börse, dass sich der US-Arbeitsmarkt im März moderat abgeschwächt hat. Dies wäre ein Szenario, das der US-Notenbank in die Karten spielen würde, um mit ihren Zinserhöhungen auf die Zielgerade einzubiegen.

Daher stehen nun am Nachmittag der ADP-Bericht und der neue ISM-Service-Index besonders im Fokus. Der DAX gibt 0,4 Prozent ab auf 15.542 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 4.305 Punkte. Die Entwicklung der Branchen unterstreicht die defensivere Haltung der Anleger, so gehören die Versorger, die Telekomwerte sowie der Gesundheitssektor zu den größten Gewinnern, während Bauwerte, Automobilhersteller sowie der Sektor der Technologiewerte zu den Verlierern gehören. Gold kann sich nach der jüngsten Aufwärtsbewegung über 2.000 Dollar etablieren.

Shop Apotheke und Grenke nach Zahlenvorlage gesucht

Einige Unternehmen haben am Morgen bereits mit Zahlen zum ersten Quartal überrascht. So hat sich bei Shop Apotheke (+5,7%) das Wachstum im ersten Quartal beschleunigt. Baader Helvea stuft die vorläufigen Umsatzzahlen als sehr gut ein. Mit einem Anstieg um 23 Prozent habe der Umsatz mit nicht rezeptpflichtigen Produkten noch über der Zielspanne des Unternehmens von 10 bis 20 Prozent und den Konsenserwartungen von 12,2 Prozent gelegen.

Auch beim Leasingunternehmen Grenke ging es im Neugeschäft kräftig nach oben. Händler loben das Plus von 22,2 Prozent im ersten Quartal, da es trotz des rasant steigenden Zinsumfeldes erwirtschaftet wurden. Die höheren Zinskosten konnten an Kunden weitergereicht werden, entsprechend legen die Aktien um 1,6 Prozent zu.

Auch in Paris geht es beim Foodservice-Unternehmen Sodexo um 12 Prozent nach oben. Die Zahlen sind besser ausgefallen als vom Markt erwartet, Sodexo hat darauf die Prognose angehoben. Dazu wirkt die Ankündigung, ein Spin-Off des Gutschein-Geschäfts vorzunehmen. Der Plan, den Gutschein-Bereich abzuspalten und an die Börse zu bringen, komme nicht überraschend, aber früher als erwartet, heißt es von der Citi. Das französische Foodservice-Unternehmen hat angekündigt, dass es sich in zwei Bereiche aufspalten wolle, den Gutschein- und den Dienstleistungsbereich. Dies soll im Jahr 2024 erfolgen. "Unserer Ansicht nach ist eine Ausgliederung des Gutschein-Bereichs strategisch sinnvoll, aber Haupttreiber für das Bewertungspotenzial von Sodexo bleibt die weitere Verbesserung der Dienstleistungssparte, die 75 Prozent des Konzern-EBIT erzielt", so die Citi-Analysten.

Nordex stehen hingegen mit 5,8 Prozent Minus unter Druck. Hier belastet die Emission einer Wandelanleihe über 333 Millionen Euro. Sie habe mit 4,25 Prozent einen attraktiven Kupon. "Das Volumen ist groß", so ein Händler. Hedge-Fonds nehmen üblicherweise die Anleihen auf und verkaufen dagegen Aktien zur Kurssicherung.

Auto1 Group geben nach vorläufigen Zahlen für 2022 um 1,2 Prozent nach. Umsatz und Rohergebnis konnten zwar erhöht werden, jedoch weitete sich auch der Verlust im bereinigten EBITDA aus.

Dividendensaison läuft an

Die anstehende Dividendensaison löst nach Ansicht eines Markteilnehmers Käufe aus und wird damit den Aktienmarkt in den kommenden Wochen stützen. Die DZ Bank erwartet mit Blick auf die 100 größten deutschen Unternehmen eine Rekordausschüttung von 62 Milliarden Euro und einer durchschnittliche Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Der bisherige Höchststand war für 2021 mit 56,5 Milliarden erzielt worden.

Den Löwenanteil der Dividendenzahlungen steuert laut DZ erneut die Automobilbranche mit 28 Prozent bei. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Industriesektor mit knapp 15 und die Versicherungsbranche mit 12 Prozent. "Dividenden-König" sei wie im letzten Jahr die Mercedes Benz Group mit einer Ausschüttung in Höhe von 5,6 Milliarden Euro. Während Mercedes erst in einem Monat "ex" sein werden, erfolgt der Abschlag bei der Deutschen Telekom bereits an diesem Donnerstag.

