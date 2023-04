Vaduz (ots) -Das digitale Angebot der Liechtensteinischen Landesverwaltung wird laufend qualitativ verbessert und ausgebaut. Vor diesem Hintergrund präsentierten die Regierung und das Amt für Informatik am Mittwoch, 5. April 2023, die neugestaltete Webseite "llv.li". Die digitale Service Plattform bietet Zugang zu Informationen und digitalen Angeboten der Verwaltung.Mit dem Relaunch der Webseite "llv.li" wird den Benutzerinnen und Benutzern ein einfacher und geräteunabhängiger Zugang zu Informationen und E-Government-Diensten ermöglicht. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen haben dadurch eine zentrale und einheitliche Adresse zu den digitalen Angeboten der Landesverwaltung. Die Gliederung erfolgt aufbauend auf dem bestehenden Serviceportal nach Lebens- und Unternehmenssituationen. Die Seiten - insgesamt über 2'500 - wurden überarbeitet und in entsprechenden Lebens- und Unternehmenssituationen integriert. Ausserdem sind die Informationen zu allen Amts- und Stabsstellen zu finden. "Durch das neue Erscheinungsbild wurde eine einheitliche und zeitgemässe Darstellung erreicht", erklärte Amtsleiter Martin Matt im Rahmen einer Medienorientierung.Ziel war es, die Benutzerfreundlichkeit durch interaktive Angebote und verbesserte Suchfunktionen zu erhöhen. "Die bereits kurzen Wege in Liechtenstein werden mit der neuen Webseite noch kürzer bzw. schneller", sagte Regierungschef Daniel Risch. Ein einfacher und intuitiver Onlinezugang ist dabei zentral. Sämtliche Leistungen des "serviceportal.li" wurden integriert. Innert weniger Wochen soll die Webseite auch in englischer Sprache abrufbar sein und gemäss den Richtlinien für ein barrierefreies Webdesign (Konformitätskriterien auf Stufe AA der Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1) auch zertifiziert werden.Der aktuelle Webauftritt wird zurückgebaut und durch die neue Website ersetzt. Einzig der bestehende Onlineschalter bleibt vorerst erhalten, wird aber in einem nächsten Schritt ebenfalls neu aufgebaut und im einheitlichen Erscheinungsbild dargestellt.Mit der Neugestaltung von "llv.li" erfolgt ein weiterer Schritt zur Erneuerung der Portallösungen der Landesverwaltung. Im Rahmen des Digitalisierungsprogramms wird der komplette Internetauftritt überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden bereits das "serviceportal.li" und das "statistikportal.li" entwickelt. Ziel ist es, den Internetauftritt der öffentlichen Verwaltung den Entwicklungen der Digitalisierung anzupassen und gleichzeitig benutzerfreundlich zu gestalten.Das neue Portal der Landesverwaltung ist zentral unter www.llv.li abrufbar.Pressekontakt:Kontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68roland.moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905412