DJ Kabinett beschließt schärferes Wettbewerbsrecht - Kritik vom DIHK

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch der Verschärfung des Wettbewerbsrechts zugestimmt, um so Marktmissbrauch und überhöhten Preisen besser entgegenzutreten. Mit der Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sollen die Befugnisse des Bundeskartellamtes zum Schutz der Verbraucher ausgeweitet werden. Aus der Wirtschaft kam unterdessen Kritik an diesem sogenannten "Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz". Nach Ansicht der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) stellt es einen Paradigmenwechsel hin zur staatlichen Marktgestaltung als Ultima Ratio dar. Rechtmäßiges Handeln würde Unternehmen nicht mehr vor staatlicher Intervention schützen.

In der 11. Novelle des Wettbewerbsrechts, die die Bundesregierung als eine der größten Reformen des Wettbewerbsrechts der letzten Jahrzehnte ansieht, soll das Bundeskartellamt konkrete Maßnahmen anordnen können, um gegen Marktmissbrauch vorzugehen. Dazu zählen im Extremfall auch die Entflechtung eines Unternehmens sowie die Abschöpfung von zu Unrecht erzielten Gewinnen.

"Übergreifendes Ziel der Novelle ist es, den Wettbewerb im Sinne einer transformativen Angebotspolitik zur Stärkung von Innovationen, des fairen Wettbewerbs, der Zugangschancen von Wettbewerbern und der Verbraucher zu stärken", heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Dort, wo die Marktstruktur dem Wettbewerb entgegensteht, etwa weil es nur wenige Anbieter im Markt gibt und regelmäßig parallele Preisentwicklungen bzw. hohe Gewinnmargen zu Lasten der Verbraucher zu beobachten sind, sollen die Eingriffsinstrumente des Kartellrechts gestärkt werden.

In Extremfällen kann als Ultima Ratio bei der Feststellung von erheblichen Wettbewerbsstörungen eine Entflechtung von Unternehmen angeordnet werden. Außerdem sollen bei Kartellrechtsverstößen die daraus entstandenen Gewinne leichter abgeschöpft werden können. Drittens schafft der Gesetzentwurf die rechtlichen Grundlagen dafür, dass das Bundeskartellamt die Europäische Kommission bei der Durchsetzung des Digital Markets Act unterstützen kann.

Kritik aus der Wirtschaft

Der DIHK sieht die Unternehmen durch die Pläne auch bei rechtmäßigem Handeln ungeschützt einer staatlichen Intervention ausgeliefert. Denn der Staat könne eingreifen, sobald das Bundeskartellamt in seinem Ermessen den Wettbewerb über einen längeren Zeitraum als gestört ansieht. "Damit verlässt die Bundesregierung die bewährten Grundprinzipien des Europäischen Wettbewerbsrechts, wonach nur rechtswidriges Verhalten von Unternehmen sanktioniert wird", moniert DIHK-Chefjustitiar Stephan Wernicke.

Auch ohne Marktbeherrschung reiche zukünftig jegliche "Angebots- oder Nachfragemacht" zum Beispiel in engen Märkten oder aufgrund innovativer Produkte dafür aus, dass die Behörde interveniere. "Die Begründung deutet darauf hin, dass letztlich eine Preis- und Konditionenaufsicht durch das Bundeskartellamt im Anschluss an eine Sektoruntersuchung angestrebt wird. Die Novelle muss Unternehmen auf Märkten beunruhigen, die von besonderem politischem Interesse sind, zum Beispiel im Klimaschutz oder in der Digitalwirtschaft", sagte Wernicke. Der Bundestag solle es sich gut überlegen, ob er sich für diesen Paradigmenwechsel hergebe, so der DIHK. Der Gesetzentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Justizressort ist eine Reaktion auf die deutlichen Preissprünge bei Benzin und Diesel im vergangenen Jahr.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.