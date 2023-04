DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China einschl. Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gräber (Qingming-Fest) geschlossen. In Norwegen findet am Tag vor Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen bleiben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden findet nur ein verkürzter Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:08 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.124,25 -0,1% +5,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.204,00 -0,1% +18,5% Euro-Stoxx-50 4.309,92 -0,1% +13,6% Stoxx-50 3.962,47 +0,4% +8,5% DAX 15.563,08 -0,3% +11,8% FTSE 7.665,30 +0,4% +2,5% CAC 7.334,00 -0,1% +13,3% Nikkei-225 27.813,26 -1,7% +6,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,06 -0,40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,54 80,71 -0,2% -0,17 +0,1% Brent/ICE 84,75 84,94 -0,2% -0,19 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,01 46,57 +0,9% +0,44 -41,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.022,51 2.020,41 +0,1% +2,10 +10,9% Silber (Spot) 24,77 25,03 -1,0% -0,25 +3,4% Platin (Spot) 1.029,35 1.022,00 +0,7% +7,35 -3,6% Kupfer-Future 3,96 3,97 -0,3% -0,01 +3,8%

Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten Aufschlägen moderat leichter. Die Preise für die Sorten Brent und WTI sinken um jeweils 0,2 Prozent. Der Goldpreis kann seine deutlichen Zugewinne vom Vortag halten. Das Edelmetall hatte am Dienstag von einem schwächeren Dollar und fallenden Anleiherenditen profitiert und war auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr gestiegen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte nach den Vortagesverlusten am Mittwoch mit moderaten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,2 Prozent nach. Zuletzt hatten schwache Wirtschaftsdaten erneut Rezessionsängste geschürt und Spekulationen über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank befeuert. Weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft dürften im Tagesverlauf eine ganze Reihe weiterer Konjunkturdaten geben. Im Fokus steht dabei vor allem der ADP-Arbeitsmarktbericht und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe jeweils für März. Johnson & Johnson legen vorbörslich um 2,9 Prozent zu. Das Unternehmen will mit einem Milliardenbetrag die zahlreichten Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders beilegen. Der US-Konzern hat vorgeschlagen, den Tausenden von Klägern mindestens 8,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Der Konzern teilte weiter mit, dass die von ihm gegründete LTL Management LLC erneut einen Insolvenzantrag gestellt hat, um die Genehmigung für den Plan einzuholen, die Zahlungen über einen Zeitraum von 25 Jahren zu leisten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +210.000 Stellen zuvor: +242.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -69,10 Mrd. USD zuvor: -68,29 Mrd. USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 53,8 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 50,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 55,1 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Anleger positionieren sich vor den Osterfeiertagen etwas defensiver. Zudem steht noch eine Fülle hochkarätiger US-Arbeitsmarktdaten an; Anleger agieren daher zurückhaltend. Die Entwicklung der Branchen unterstreicht die defensivere Haltung der Anleger, so gehören die Versorger, die Telekomwerte sowie der Gesundheitssektor zu den größten Gewinnern, während Bauwerte, Automobilhersteller sowie der Sektor der Technologiewerte zu den Verlierern gehören. Einige Unternehmen haben mit Zahlen zum ersten Quartal überrascht. So hat sich bei Shop Apotheke (+5,7%) das Wachstum im ersten Quartal beschleunigt. Baader Helvea stuft die vorläufigen Umsatzzahlen als sehr gut ein. Bei Grenke ging es im Neugeschäft kräftig nach oben. Händler loben das Plus von 22,2 Prozent im ersten Quartal, da es trotz des rasant steigenden Zinsumfeldes erwirtschaftet wurden. Die höheren Zinskosten konnten an Kunden weitergereicht werden, entsprechend legen die Aktien um 1,6 Prozent zu. In Paris geht es beim Foodservice-Unternehmen Sodexo um 12 Prozent nach oben. Die Zahlen sind besser ausgefallen als vom Markt erwartet, Sodexo hat darauf die Prognose angehoben. Dazu wirkt die Ankündigung, ein Spin-Off des Gutschein-Geschäfts vorzunehmen. Nordex stehen hingegen mit 5,8 Prozent Minus unter Druck. Hier belastet die Emission einer Wandelanleihe über 333 Millionen Euro. Sie habe mit 4,25 Prozent einen attraktiven Kupon. Auto1 Group geben nach vorläufigen Zahlen für 2022 um 1,2 Prozent nach. Umsatz und Rohergebnis konnten zwar erhöht werden, jedoch weitete sich auch der Verlust im bereinigten EBITDA aus.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0941 -0,1% 1,0956 1,0955 +2,2% EUR/JPY 144,07 -0,2% 144,14 144,35 +2,7% EUR/CHF 0,9903 -0,2% 0,9921 0,9943 +0,1% EUR/GBP 0,8777 +0,2% 0,8772 0,8770 -0,8% USD/JPY 131,69 -0,0% 131,56 131,77 +0,4% GBP/USD 1,2465 -0,3% 1,2491 1,2491 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,8820 +0,0% 6,8689 6,8878 -0,7% Bitcoin BTC/USD 28.509,40 +1,0% 28.603,09 28.013,83 +71,8%

Der Dollar tritt nach seiner Schwächephase am Vortag in Reaktion auf schwache US-Konjunkturdaten auf der Stelle. Der Dollarindex erholt sich um magere 0,1 Prozent, womit der Greenback seine Verluste der vergangenen zwei Tage nicht wettmacht. Der Euro geht kaum verändert bei 1,0941 Dollar um. "Es wird für den Markt eben einfach immer schwieriger, gute Gründe für weitere Zinserhöhungen in den USA zu finden", erläutert Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank (Coba) die Dollarschwäche. Der Markt bleibe gegenüber dem Dollar skeptisch. Enttäuschten die US-Konjunkturdaten vom Mittwoch, gehe es weiter mit dem Greenback bergab, wie schon am Vortag im Nachklapp auf enttäuschende Daten zu den offenen Stellen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Nachrichtenlage sprach eher gegen den Kauf von Aktien. Zum einen befeuerten aktuelle Wirtschaftsdaten die Konjunktursorgen in den USA. Gleichzeitig hatte die neuseeländische Zentralbank ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben und damit etwas deutlicher als erwartet. In Japan wurde der Aktienmarkt vom festen Yen belastet, der nach den schwachen US-Daten des Vortages zum US-Dollar deutlich anzog. Die Yen-Stärke belastete vor allem Exportwerte, so gaben im Maschinenbausektor Komatsu 4,1 und Kubota 3,2 Prozent ab. Finanz- und Wertpapierhandelstitel verloren ebenfalls recht stark, Händler verwiesen auf in den USA deutlich gesunkene Marktzinsen. In Südkorea wurde der Kospi angeführt von Titeln aus den Bereichen Batteriefertigung und Elektronik. Der Markt setze auf eine wirtschaftliche Erholung in China und blende die schwachen US-Daten etwas aus, hieß es. Hyundai Motor und Kia legten um 1,6 bzw. 1,5 Prozent zu. Beide hatten solide Absatzzahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Auch in Sydney verhinderten die mauen US-Konjunkturaussichten Aktienkäufe.

CREDIT

Wenig verändert auf ihrem leicht erhöhten Niveau zeigen sich zur Wochenmitte die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Umsätze dünnen immer stärker aus und die Geld-Brief-Spannen werden deutlich weiter, heißt es im Handel. Vor allem am marktführenden Londoner Börsenplatz seien viele Marktteilnehmer im Osterurlaub. Interessant dürfte es dann ab Dienstag kommender Woche werden, da erst dann mit großer Verspätung auf den monatlichen US-Arbeitsmarkt-Bericht reagiert werden könne, heißt es im Handel. Dieser wird am Karfreitag veröffentlicht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LUFTHANSA

hat einen Käufer für den verbleibenden Teil der LSG Group gefunden. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt der Finanzinvestor Aurelius die Lufthansa-Tochter. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Das Europageschäft von LSG Sky Chefs hatte die Airline bereits 2019 an die Gategroup veräußert.

DEUTSCHE TELEKOM

