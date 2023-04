Kleine und mittelgroße Firmen arbeiten seit Jahrzehnten in der Grundlagenforschung zusammen. Seit Jahresbeginn gelten neue Regeln für die beiden bewährten Förderprogramme der Industrieforschung Inno-Kom und IGF. Mit der Überarbeitung der bisherigen Richtlinien will die Ampelregierung unter anderem den Klimaschutz deutlicher in den Fokus rücken. Was konkret ändert sich und was bedeutet das für Deutschlands Mittelstand?Von Holger Hinz Im Januar wurde die Forschungsförderung des Bundes für KMU aktualisiert. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) soll die Neuerung der Richtlinien für die Industrieforschung dazu führen, dass im deutschen Mittelstand mehr Innovationen entstehen. Insbesondere soll sie für Unternehmen Anreize schaffen, ihre ökologische Transformation voranzutreiben. Die Neuerung betrifft die beiden Förderprogramme Inno-Kom (Förderung der Innovationskompetenz mit gemeinnützigen Industrieforschungs-einrichtungen) und IGF (industrielle Gemeinschaftsforschung). Die nahtlose Fortsetzung der Programme ist ...

