Berlin (ots) -Eine aktuelle Umfrage* der beliebten Dating-App Bumble zeigt, dass sich die Art und Weise, wie die Deutschen über Sex reden, denken und ihn haben, verändert.Im letzten Jahr hat jede:r vierte Deutsche (24%) auf Bumble die eigene Sexualität besser kennengelernt und sexuell mehr ausprobiert. Damit sind die Deutschen sogar experimentierfreudiger als als der Rest der Welt (20%).Bumble nennt diesen Trend 'Ethical Sex-ploration':- Das Interesse and nicht-monogamen Beziehungen wächst - fast jede:r Achte:r (14%) hat in letzter Zeit eine nicht-monogame Beziehung in Betracht gezogen.- Die Deutschen möchten schon beim Kennenlernen über Sex sprechen - Mehr als die Hälfte (53 %) stimmt zu, dass es wichtig ist, sexuelle Wünsche und Bedürfnisse frühzeitig zu besprechen.- Einige haben überhaupt keinen Sex und jede:r dritte Deutsche (34 %) findet das völlig in Ordnung. Das gilt besonders für die Gen Z (39 %).Trotz der wachsenden Offenheit geben nur 14% der befragten Deutschen an, mit ihrem Sexleben zufrieden zu sein.Für alle, die daran etwas ändern möchten, hat die Sexologin von Bumble, Chantelle Otten, wertvolle Tips:- Sex als Prozess: "Man sollte versuchen den Blick auf Sex zu verändern und experimentelle Phasen zulassen. Sexualität ist immer ein Prozess, denn jeder Mensch entwickelt sich konstant weiter - das schließt auch sexuelle Vorlieben mit ein. Tatsächlich legt die überwältigende Mehrheit der Deutschen (63 %) heute mehr Wert auf emotionale Reife als auf Äußerlichkeiten. Es hilft also den Druck rauszunehmen und Sexualität als lustvolles Experiment, nicht als Performance zu betrachten."- Ebbe und Flut: "Der Schlüssel zu einer erfüllenden sexuellen Beziehung liegt darin, ein kompatibles Gegenüber zu finden, der oder die sexuell ähnliche Wünsche und Interessen teilt. Trotzdem schwankt das Verlangen und es wird Phasen geben, in denen man unterschiedlich viel Lust auf Intimität hat. Kommunikation ist der Schlüssel zu Allem. Es gibt keine Regel dafür, wie oft man Sex haben sollte. Das ist eine individuelle Erfahrung und etwas, was jedes Paar für sich klären muss."- Du kommst zuerst: "Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat im letzten Jahr mehr Grenzen gesetzt. Dazu gehört, dass wir unsere emotionalen Bedürfnisse und Grenzen kennen und das gilt auch für unser Sexleben. Nur wenn wir wissen, was wir selbst spannend finden und was wir lieber nicht möchten, können wir das offen kommunizieren. Es erfordert eine Kombination aus Selbstreflexion, offener Kommunikation und der Bereitschaft Neues auszuprobieren. Das kann besonders für Singles oder diejenigen wichtig sein, die gerade Daten und ihre sexuellen Vorlieben noch kennenlernen."*Die Umfrage wurde von Bumble mittels interner Befragung zwischen dem 12. Oktober und dem 1. November 2022 mit einer Stichprobe von 14.300 Bumble-Nutzer:innen weltweit, einschließlich Deutschland, durchgeführt.