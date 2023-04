Der DAX konnte am Vortag zunächst weiter kräftig ansteigen und ein neues Verlaufshoch bei 15.736 Punkten markieren. In der Folge rutschte der DAX aber wieder ab und ging tiefer bei 15.603 Punkten aus dem Handel. Aktuell notiert der DAX am heutigen Mittwoch erneut tiefer, leicht unter der Marke von 15.570 Punkten. Es ist aber weiterhin lediglich mit einem kurzen Rücklauf und in der Folge wieder steigenden Kursen zu rechnen. Dabei sollte dann das Verlaufshoch ...

