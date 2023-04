DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Service-PMI Euroraum im März nicht so hoch wie erwartet

Die Aktivität im Dienstleistungssektor des Euroraums hat im März beschleunigt zugelegt - allerdings nicht so deutlich wie zunächst angenommen. Wie S&P Global in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) 55,0 auf (Februar: 52,8) Punkte. Volkswirte hatten erwartet, dass S&P Global die in erster Veröffentlichung gemeldeten 55,6 Punkte bestätigen würde. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,7 (52,0) Punkte. In erster Veröffentlichung waren 54,1 Punkte genannt worden.

S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im März besser in Schwung

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im März lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 53,7 von 50,9 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 53,9 vorhergesagt. Vorläufig war für März ein Wert von 53,9 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im März beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,6 von 50,7 Punkten im Vormonat.

VDMA: Auftragseingang Maschinenbau 17% unter Vorjahr

Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist im Februar nach Aussage des Branchenverbands VDMA weiterhin von Zurückhaltung geprägt gewesen. Laut VDMA blieben die Auftragseingänge um real 17 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Aus dem Inland kamen 18 Prozent weniger Bestellungen, die Auslandsorders gingen um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Dabei fiel der Auftragsrückgang aus den Euro-Ländern mit 15 Prozent geringer aus als das Minus aus den Nicht-Euro-Ländern mit 17 Prozent.

Deutscher Automarkt wächst im März um 16,6 Prozent

Der deutsche Automarkt hat sein Wachstum im März deutlich beschleunigt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 16,6 Prozent auf 281.361 Fahrzeuge. In den ersten drei Monaten betrug das Plus 6,5 Prozent auf 666.818 Autos.

Kabinett beschließt schärferes Wettbewerbsrecht - Kritik vom DIHK

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch der Verschärfung des Wettbewerbsrechts zugestimmt, um so Marktmissbrauch und überhöhten Preisen besser entgegenzutreten. Mit der Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sollen die Befugnisse des Bundeskartellamtes zum Schutz der Verbraucher ausgeweitet werden. Aus der Wirtschaft kam unterdessen Kritik an diesem sogenannten "Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz". Nach Ansicht der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) stellt es einen Paradigmenwechsel hin zur staatlichen Marktgestaltung als Ultima Ratio dar. Rechtmäßiges Handeln würde Unternehmen nicht mehr vor staatlicher Intervention schützen.

Bundeskabinett beschließt Gesetz gegen Arzneimitteln-Engpässe

Die Lieferengpässe bei bestimmten Arzneimitteln stellen viele Menschen vor große Probleme. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der das Problem beheben soll. Ein Kernpunkt: Der Kostendruck auf die Pharmahersteller soll gesenkt werden, damit die Produktion der Arzneien lohnenswerter wird - etwa durch die Abschaffung von Festbeträgen und Rabattverträgen bei bestimmten Mitteln.

Union pocht auf Festhalten an Sektorzielen im Klimaschutzgesetz

Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat die Ampel-Koalition aufgefordert, an den strikten Emissionsvorgaben für einzelne Wirtschaftssektoren im Klimaschutzgesetz festzuhalten. Damit habe die große Koalition für Verbindlichkeit gesorgt, sagte Jung dem Portal Table.Media. "Und ausgerechnet dieses Gesetz wird jetzt aufgeweicht von der Regierung eines selbst ernannten 'Klimakanzlers' mit Beteiligung der Grünen", kritisierte der CDU-Politiker entsprechende Beschlüsse des Koalitionsausschusses von SPD, Grünen und FDP.

EU erteilt UBS vorläufig grünes Licht für Credit-Suisse-Übernahme

Die UBS hat für die Übernahme der Credit Suisse vorläufig grünes Licht von den Brüsseler Kartellwächtern erhalten. Wie eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, erhält die UBS eine Ausnahmegenehmigung, damit sie mit dem Zusammenschluss nicht bis zur Zustimmung durch die Behörde warten muss.

Bundeskartellamt stellt Apple unter verschärfte Beobachtung

Nach Google, Facebook und Amazon stellt das Bundeskartellamt auch den Technologiekonzern Apple unter verschärfte Beobachtung. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino "verfügt über eine marktübergreifende wirtschaftliche Machtposition", erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt am Mittwoch in Bonn. Deshalb falle der Konzern unter die sogenannte erweiterte Missbrauchsaufsicht.

Habeck dringt auf schärfere Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dringt auf eine schärfere Durchsetzung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Russland wegen dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Wir haben sehr belegbare Daten, dass diese Sanktionen umgangen werden", sagte Habeck, der in den vergangenen Tagen die Ukraine besucht hatte,im Deutschlandfunk. Zudem sprach er sich dafür aus, auch Uranlieferungen aus Russland auf die Sanktionsliste zu setzen.

Pflegebeitrag soll steigen - mehr Mittel für häusliche Pflege

Die Pflege ist in Deutschland eine Dauerbaustelle - von finanziellen Problemen der Pflegeversicherung über hohe Eigenbeiträge für Menschen in Pflegeheimen bis hin zum Fachkräftemangel. Bei einigen Punkten soll nun ein Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Abhilfe schaffen, den das Kabinett am Mittwoch beschloss. Dazu gehört auch eine Beitragserhöhung.

Mehr Empfänger von Grundsicherung wegen Alters oder Erwerbsminderung

Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger staatlicher Grundsicherung in Deutschland wegen Alters oder einer Erwerbsminderung ist bis Ende vergangenen Jahres auf 1,19 Millionen gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, waren dies knapp 67.000 oder 6,0 Prozent mehr als im Dezember 2021. Als eine Ursache wurde die Zunahme von Leistungsberechtigten aus der Ukraine genannt.

Baerbock fordert Nato zur besseren Abstimmung militärischer Mittel auf

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Nato-Verbündeten dazu aufgefordert, die militärischen Mittel besser miteinander abzustimmen. "Mir ist wichtig, dass es hier nicht rein um Zahlen geht", sagte sie am Rande des Außenministertreffens der Nato-Mitgliedsstaaten am Mittwoch. "Die gemeinsame Wehrhaftigkeit muss gestärkt werden."

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Service März 52,9 - S&P Global/CIPS

Einkaufsmanagerindex Service März PROG: 52,7 - S&P Global/CIPS

Einkaufsmanagerindex Service Feb war 53,5 - S&P Global/CIPS

USA

MBA Market Index Woche per 31. März -4,1% auf 217,9 (Vorwoche: 227,3)

MBA Purchase Index Woche per 31. März -3,5% auf 166,6 (Vorwoche: 172,7)

MBA Refinance Index Woche per 31. März -5,4% auf 477,2 (Vorwoche: 504,4)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.