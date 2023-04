Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4146/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/35 sprechen die Kollegen Peter Heinrich (mit ihm gibt es ein Audio-Börsejahrbuch für den Ö-Kapitalmarkt und Wolfgang Matejka ordentlich mit. Es geht dabei um die Bankenkrise, die man als verarbeitet betrachten könnte, die Lieblingsaktie Frequentis, die kursmässig enttäuschenden Versorger und um Biogurken. News gibt es zu Frequentis, Porr, Verbund, Zumtobel, CA Immo, Research zu Marinomed, Valneva, S Immo, Kontron, OMV. Peter Heinrich spricht mit Wolfgang ...

