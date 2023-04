Am Frankfurter Flughafen geht es in den Osterferien hoch her. Für das erste Ferienwochenende hatte Fraport täglich bis zu 185.000 Reisende bei 1.100 Starts und Landungen prognostiziert. Entsprechend gut schaut es auch wieder um die Aktie aus, die mit dem "Flug" über den GD200 ein Kaufsignal generiert hat. Trader setzen auf ein Faktorzertifikat.

