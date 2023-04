ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 57,90 auf 59,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Immobilienportal-Betreiber habe mit seinen Zahlen zum vierten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das erste Quartal dürfte stark ausgefallen sein, wenngleich die Nachfrage privater Interessenten an Kaufimmobilien weiter nachlasse. Dies erhöhe jedoch den Druck auf die Makler, auf der Suche nach Käufern über die Plattform zu annoncieren. Der Experte erhöhte wegen der Inflation seine Umsatzprognose, die Annahmen zum bereinigten Gewinn je Anteilsschein (EPS) steigen wegen einer aktualisierten Aktienanzahl./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 21:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 21:45 / GMT



ISIN: DE000A12DM80