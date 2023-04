Der künftige Bayer-Chef Bill Anderson will von einer Aufspaltung des Konzerns zumindest vorerst nichts wissen. "Die Frage nach der Konzernstruktur ist einfach gestellt, weil es um etwas Großes, etwas Greifbares geht", sagte der Manager am Dienstagabend in Leverkusen vor Journalisten mit Blick auf die hochgekochten Forderungen einiger aktivistischer Investoren.Sie erhoffen sich höhere Aktienkurse, sollte etwa das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten abgetrennt werden.Es gebe viele Investoren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...